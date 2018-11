Möhwald verpasst Pokalspiel

Das Pflichtspieldebüt von Kevin Möhwald verzögert sich. Wie Frank Baumann am Samstag mitteilte, soll der Zugang aus Nürnberg erst zum Ligastart wieder fit sein.

Werder bereitet sich derzeit am Chiemsee auf die neue Spielzeit vor. Kevin Möhwald gehört zu den Spielern, die nicht dabei sind. Der Zugang aus Nürnberg hat sich während der Vorbereitung einen Muskelfaserriss zugezogen und ist deshalb nicht mitgeflogen. Die Verletzung verhindert auch, dass Möhwald für das erste Pflichtspiel der Saison, das Pokalspiel gegen Worms am 18. August, eine Alternative darstellt. Er "ist hoffentlich nach dem Pokalspiel, also zum Ligastart wieder fit", sagte Frank Baumann am Rande des Trainingslagers in Grassau.

Neben Möhwald fehlen auch Jaroslav Drobny, Aron Johannsson und Fin Bartels in Grassau. Während Drobny in zehn bis 14 Tagen wieder einsteigen soll, ist bei Johannsson (Fußverletzung) und Bartels (Reha nach Achillessehnenriss) noch mehr Geduld gefragt.