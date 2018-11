„Möchte gerne auch mal von Beginn an spielen“

Sturmtalent Johannes Eggestein hat mit „dfb.de“ über seine nächsten Ziele bei Werder und seine Rolle in der deutschen U21-Nationalmannschaft gesprochen.

Gerade erst hat Johannes Eggestein sein erstes Bundesliga-Tor für Werder erzielt, doch der Stürmer blickt bereits nach vorne. „Auf lange Sicht möchte ich jetzt natürlich gerne noch mehr Einsatzzeiten bekommen und auch mal von Beginn an spielen. Dafür werde ich weiter im Training Gas geben“, sagte der 20-Jährige im Interview mit „dfb.de“. Erst einmal sei er aber zufrieden damit, dass er bei Werder in der laufenden Saison immer im Kader stand und bereits viermal zum Einsatz kam, betonte Eggestein.

Nicht gespielt hat der Angreifer dagegen am Freitag bei der deutschen U21-Nationalmannschaft. Mit seinem Bruder Maximilian Eggestein in der Startelf schaffte das Team durch einen 2:1-Sieg gegen Norwegen die vorzeitige EM-Qualifikation. „Wir haben kämpferisch überzeugt und letztlich hochverdient den Sieg eingefahren“, sagte Johannes Eggestein.

Am Dienstag steht nun das letzte EM-Qualifikationsspiel gegen Irland in Heidenheim auf dem Programm (18.30 Uhr). Dann sollen laut Trainer Stefan Kuntz die Spieler spielen, die zuletzt nicht zum Einsatz kamen, also auch Johannes Eggestein. „Ich will diese Chance auf jeden Fall nutzen“, unterstrich der Werder-Profi.

