„MoAuba“ verliert, „MegaBit“ siegt – Doppel entscheidet

Werder startet an diesem Donnerstagabend in die Virtuelle Bundesliga. Zum Auftakt geht es für Mohammed „MoAuba“ Harkous und Michael „MegaBit“ Bittner gegen RB Leipzig. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Auf Werder wartet zum Start der Virtuellen Bundesliga (VBL) gleich ein dicker Brocken: Mohammed „MoAuba“ Harkous und Michael „MegaBit“ Bittner bekommen es am Donnerstag (ab 20.15 Uhr, ProSieben Maxx live und im Livestream auf „ran.de“) mit RB Leipzig zu tun.

Den Anfang machte „MoAuba“. Werders Fifa-Profi verlor seine Partie auf der Playstation 4 gegen Cihan Yasarlar mit 1:2. Der Leipziger ging früh mit 2:0 in Führung (7., 25. Minute), „MoAuba“ gelang nur noch durch Martin Harnik (57.) der Anschlusstreffer. In der Schlussphase hatte er noch mit Davy Klaassen und Josh Sargent zwei gute Chancen, verpasste aber den Ausgleich.

Für „MegaBit“ lief es deutlich besser. Der 20-Jährige ließ in seiner Partie an der Xbox One gegen Leipzigs Alex Czaplok nichts anbrennen – am Ende siegte Werders E-Sportler 6:2.

Nach den beiden Einzelspielen steht noch ein Zwei-gegen-zwei auf dem Programm. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse zu den Matches erfahrt ihr hier.

Bereits am Mittwoch wurde die von der Deutschen Fußball-Liga neugegründete Virtuelle Bundesliga eröffnet. Folgende Ergebnisse gab es dabei:

