„MoAuba“ und „MegaBit“ mit Remis gegen Schalke

In der Virtuellen Bundesliga haben Werders E-Sportler gegen Schalke 04 den Tagessieg verpasst, aber weiter beste Karten, was den Gewinn der Club Championship angeht.

Mit drei Einzelsiegen wäre das Meisterschaftsrennen entschieden gewesen, am Ende sollte es nur einer werden: Gegen die E-Sport-Profis des FC Schalke 04 gelang Mohammed „MoAuba“ Harkous und Michael „MegaBit“ Bittner am 19. Spieltag der Virtuellen Bundesliga ein 4:4-Unentschieden. Dabei musste sich „MegaBit“ seinem Gegner, Tim „Tim Latka“ Schwartmann, in einem umkämpften Spiel mit 2:4 geschlagen geben. „MoAuba“ konnte seinerseits gegen Philipp „Eisvogel“ Schermer zumindest ein 2:2 erspielen. Im abschließenden Zwei-gegen-Zwei-Spiel setzte sich das Werder-Duo gegen „Tim Latka“ und Michael „Deos“ Haan mit 1:0 durch.

Damit bieten sich „MoAuba“ und „MegaBit“ zwei Termine, an denen sie den Titel in der Club Championship feiern könnten: Entweder am Mittwochabend, sollte Verfolger Stuttgart gegen Hertha BSC nicht alle neun Punkte holen, oder am 13. März, wenn Werder am letzten Spieltag gegen Bayer Leverkusen alles klar machen kann.