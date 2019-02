„MoAuba“ und „MegaBit“ legen vor

Bevor es am Abend (18.30 Uhr) zwischen Werder und Hertha BSC auf dem echten Rasen zur Sache geht, haben Werders Zocker bereits in der virtuellen Bundesliga ordentlich gegen die Berliner vorgelegt.

Sowohl Mohammed „MoAuba“ Harkous als auch Michael „MegaBit“ Bittner konnten ihre Einzelduelle gegen die E-Sportler von Hertha BSC an den Konsolen für sich entscheiden. „MegaBit“ machte an der XBox dem Anfang und gewann gegen Herthas Elias „EliasN97“ Nerlich mit 5:1 - die ersten drei Punkte für Werder waren damit im Sack. „MoAuba“ schlug sich an der Playstation ähnlich gut und zwang Tom „Biss0__23“ Bismark mit 3:0 in die Knie. Im letzten Match, dem Zwei-gegen-zwei, trennten sich Werders Konsolenkicker von Melih Eren „ErenPyrz030“ Poyraz und „Biss0__23“ mit 0:0. Der Spieltag ging damit mit 7:1 Punkten an Werder.

Durch den Erfolg gegen Hertha festigten die Bremer den ersten Platz in der Tabelle. Die nächsten drei Spieltage virtuellen Bundesliga werden alle am kommenden Montag ausgetragen. Ab 15 Uhr wartet im Verfolgerduell der Tabellenzweite VfB Stuttgart auf Werder. Ab 17 Uhr treffen „MoAuba“ und „MegaBit“ auf Holstein Kiel. Den Schlusspunkt des Dreifach-Spieltages setzt ab 19 Uhr die Partie gegen DSC Arminia Bielefeld.