„MoAuba“ und „MegaBit“ für Singapur qualifiziert

Perfekter Start ins Jahr 2019 für Werders E-Sportler: Mohammed „MoAuba“ Harkous und Michael „MegaBit“ Bittner haben sich bei Fifa 19 für den FUT Champions Cup im März qualifiziert. Dieser wird in Singapur stattfinden.

Dabei hatte „MoAuba“ die Qualifikation eher suboptimal begonnen, er war mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die Gruppenphase gestartet. Die nächsten fünf Spiele gewann er dann aber in Folge, wodurch er in die K.o.-Phase kam. Dort qualifizierte er sich letztlich souverän für Singapur.

„MegaBit“ überstand die Gruppenphase mit einer Bilanz von 7:1 und setzte sich im anschließenden K.o.-Spiel knapp mit 2:1-Siegen (3:4, 2:1, 4:0) gegen Gamer „Tass“ durch.