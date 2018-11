„MoAuba“ und „MegaBit“ beim Top-Turnier

Es ist das erste von sechs großen Turnieren vor dem FIFA eWorld Cup 2019: Im rumänischen Bukarest geht es für Werders E-Sportler um den Sieg beim FUT Champions-Cup.

50.000 US-Dollar gibt es zu gewinnen, 1500 Punkte der „Global Series“ zur Qualifikation für den FIFA eWorld Cup 2019 können gewonnen werden: Mohammed „MoAuba“ Harkous und Michael „MegaBit“ Bittner eröffnet sich beim „FUT Champions Cup“ in Bukarest eine große Chance. Beim ersten von sechs monatlichen Großturnieren der „FIFA 19“-Saison können die Werderaner E-Sport-Profi beweisen, dass sie zur Weltspitze gehören. Insgesamt 32 Teilnehmer pro Konsole (XBOX/Playstation) sind in Rumänien mit dabei. Das Finale am Sonntag wird konsolenübergreifend ausgetragen.

Hier seht ihr den „FUT Champions-Cup“ im Livestream: