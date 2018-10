„MoAuba“ übersteht die Gruppenphase

Mohammed „MoAuba“ Harkous kämpft ab Freitag um den Titel beim Continental Cup. Wie sich Werders E-Sport-Crack bei dem internationalen Fifa19-Turnier in Paris schlägt, könnt ihr im Livestream verfolgen.

Der ab Freitag ausgetragene Continental Cup in Paris ist das erste große Turnier der diesjährigen Global Series. Werders E-Sportler „MoAuba“ zockt mit und bekommt es in der Gruppenphase mit Gegnern aus Griechenland, Tschechien und Australien zu tun. Seine erste Partie hat er 3:0 gewonnen, die zweite mit 4:2. Damit ist er mit seinen Partien am Freitag bereits durch.

pt async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

ript async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

Auch das zweite Spiel gewinnt @MoAuba! Damit ist er bereits durch für heute & kann sich ein wenig entspannen. Morgen geht es weiter mit der KO-Phase! #WerdereSPORTS #Werder pic.twitter.com/ypUTLjFdM3 — Werder eSPORTS (@WerdereSPORTS) October 26, 2018

Hier gibt es den Livestream vom Continental Cup:

script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">