„MoAuba“ scheitert im Halbfinale

Am dritten Turniertag des Continental Cup ging die Siegesserie von Mohammed „MoAuba“ Harkous zu Ende: Werders E-Sport-Profi unterlag in Paris dem US-Amerikaner „Joksan Redona“ im Halbfinale.

Es war eine beachtliche Leistung, die Mohammed „MoAuba“ Harkous an der Playstation 4 aufs Feld brachte, aber zum Finaleinzug sollte es für Werders E-Sport-Profi dann doch nicht reichen: Im Halbfinale des Continental Cup in Paris scheiterte Harkous am US-Amerikaner „Joksan Redona“. Bemerkenswert: Trotz des Torreichtums der meisten FIFA-Partien gelang „MoAuba“ kein einziger Treffer, am Ende musste er sich seinem Gegner mit 0:2 geschlagen geben. Der Continental Cup gilt als das erste große internationale Turnier der FIFA-19-Saison.