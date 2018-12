„MoAuba“ mit Last-Minute-Sieg

Mohammed „MoAuba“ Harkous ist am Sonnabend beim Gfinity Champions Cup in London erfolgreich in die K.o.-Phase gestartet. Michael „MegaBit“ Bittner ärgerte sich indes über sein Aus im Viertelfinale am Freitag.

Mohammed „MoAuba“ Harkous hat mit einem starken Endspurt das Viertelfinale beim Gfinity Champions Cup in London erreicht. Der Werder-E-Sportler setzte sich im Achtelfinale des Fifa-19-Turniers an der Playstation gegen „FifaUstun“ durch – dank eines Last-Minute-Treffers in der vierten Minute der Nachspielzeit. Dabei hatte „MoAuba“ sogar zwischenzeitlich mit 5:8 zurückgelegen.

OOOOOMMMMMGGGG !! 80. Minute 8:5 hinten und noch 4 Tore in 10 Min gemacht Ich kanns nicht glauben pic.twitter.com/IpUZluJy5I — Mo (@MoAuba) 15. Dezember 2018

Michael „MegaBit“ Bittner ist bereits am Freitag an der Xbox im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen „1TheRoyal“ verlor er die erste Partie mit 0:3. In der zweiten Partie konnte der Werder-E-Sportler mit 4:2 gewinnen. Das reichte jedoch nicht mehr. Zusammengerechnet unterlag er damit 4:5. Bei Twitter ärgerte sich „MegaBit“ über seine Leistung.

Ich scheide im Viertelfinale nach einem 4:5 (0:3, 4:2) gegen @1TheRoyal aus! Im 1. Spiel hab ich sowas von unnötig schnell gespielt und im Rückspiel mache ich nach meinem Comeback einen Riesenfehler.. mal wieder selber Schuld #FIFAeWorldCup pic.twitter.com/ds7HDX0Nex — Michael Bittner (@MegaBit98) 14. Dezember 2018

Zuvor hatte „MegaBit“ am Donnerstag die Vorrunde mit einer Bilanz von sechs Siegen und einer Niederlage als Gruppensieger beendet hatte. Am Freitag startete er in die K.o.-Runde, wo er „M Mino7x“ mit 11:5 (Hin- und Rückspiel) bezwang und ins Viertelfinale einzog.