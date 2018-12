„MoAuba“ kämpft um Turniersieg

Mohammed „MoAuba“ Harkous steht beim Gfinity Champions Cup in London im Halbfinale. An diesem Sonntag zockt Werders E-Sportler um den Titel.

Durch einen 7:3-Erfolg im Viertelfinale gegen den Dänen Mikkel Hjorth Bach erreichte Mohammed „MoAuba“ Harkous am Sonnabend das Halbfinale beim Gfinity Champions Cup in London. Zu Beginn der K.-o.-Phase musste Werders E-Gamer hart kämpfen, um überhaupt das Viertelfinale beim Fifa-19-Turnier auf der Playstation zu erreichen.

Im ersten Spiel siegte „MoAuba“ gegen „FifaUstun“ – dank eines Last-Minute-Treffers in der vierten Minute der Nachspielzeit. Dabei hatte „MoAuba“ sogar zwischenzeitlich mit 5:8 zurückgelegen. Danach kassierte er allerdings eine bittere Pleite und musste somit wieder um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Doch durch den zweiten Sieg gegen „FifaUstun“ buchte er das Viertelfinal-Ticket. In der Runde der letzten Acht setzte sich „MoAuba“ dann gegen Mikkel Hjorth Bach durch. Das Hinspiel entschied der Bremer mit 5:1 für sich, am Ende zog er mit einem 7:3 ins Halbfinale ein.

Michael „MegaBit“ Bittner ist bereits am Freitag an der Xbox im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen „1TheRoyal“ verlor er die erste Partie 0:3. In der zweiten Partie konnte der Werder-E-Sportler mit 4:2 gewinnen. Das reichte jedoch nicht mehr. Zusammengerechnet unterlag er damit 4:5. Zuvor hatte „MegaBit“ am Donnerstag die Vorrunde mit einer Bilanz von sechs Siegen und einer Niederlage als Gruppensieger beendet. Am Freitag startete er in die K.-o.-Runde, wo er „M Mino7x“ mit 11:5 (Hin- und Rückspiel) bezwang und ins Viertelfinale einzog.