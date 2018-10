„MoAuba“ erreicht vorzeitig K.o.-Runde

Mohammed „MoAuba“ Harkous kann auf einen erfolgreichen ersten Tag beim Continental Cup, einem Fifa19-Turnier in Paris, zurückblicken. Mit zwei Siegen zog der Werder-E-Sportler in die K.o.-Runde ein.

Ein Grieche und ein Australier waren am Freitag die Gegner von Werders E-Sportler Mohammed „MoAuba“ Harkous. Beide Gegner konnte er besiegen, weshalb ihm schon vor dem dritten Gruppenspiel der Einzug in die K.o.-Runde sicher ist.

In der ersten Partie gegen den Griechen „Panokatos“ siegte der Bremer Gamer souverän mit 3:0. In der zweiten Partie handelte sich „MoAuba“ eine Rote Karte ein, gewann aber dennoch mit 4:2 gegen den Australier „RDouble_TT“. Die Partie gegen den Tschechen „Riijk“ findet erst am Sonnabend statt. Danach geht es in die K.o.-Phase.

Auch das zweite Spiel gewinnt @MoAuba! Damit ist er bereits durch für heute & kann sich ein wenig entspannen. Morgen geht es weiter mit der KO-Phase! #WerdereSPORTS #Werder pic.twitter.com/ypUTLjFdM3 — Werder eSPORTS (@WerdereSPORTS) October 26, 2018

