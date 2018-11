„MoAuba“ erreicht nächste Runde

Es ist das erste von sechs großen Turnieren vor dem FIFA eWorld Cup 2019: Im rumänischen Bukarest geht es für Werders E-Sportler „MoAuba“ und „MegaBit“ um den Sieg beim FUT Champions-Cup.

Der Start beim FUT Champions Cup in Bukarest verlief für die Bremer vielversprechend. Mohammed „MoAuba“ Harkous hat am Freitag in der Gruppenphase alle drei Spiele (5:0, 5:3, 3:0) gewonnen – und sich damit für die am Sonnabend beginnende K.-o.-Runde qualifiziert. Dort trifft er auf den starken Argentinier Nicolas „Nicolas99fc“ Villalba vom FC Basel. Sein Werder-Teamkollege Michael „MegaBit“ Bittner startete ebenfalls mit einem Erfolgselerlebnis. Seine zweite Partie verlor er allerdings trotz einer 2:1-Führung mit 3:4.

Letsss Goooo 3-0 und KO-Phase War ein kranker Gegner deshalb überglücklich pic.twitter.com/QzpvESkV16 — Mo (@MoAuba) 30. November 2018

ipt async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

cript async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

50.000 US-Dollar sowie 1500 Punkte der Global Series zur Qualifikation für den FIFA eWorld Cup 2019 gibt es zu gewinnen: „MoAuba“ und „MegaBit“ eröffnet sich beim FUT Champions Cup in Bukarest eine große Chance. Beim ersten von sechs monatlichen Großturnieren der „FIFA 19“-Saison können die Werderaner E-Sport-Profis beweisen, dass sie zur Weltspitze gehören. Insgesamt 32 Teilnehmer pro Konsole (XBox und Playstation) sind in Rumänien mit dabei. Das Finale am Sonntag wird konsolenübergreifend ausgetragen.

Hier seht ihr den FUT Champions-Cup im Livestream: