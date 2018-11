Mittelmaß ist nicht genug

Cheftrainer Florian Kohfeldt will Werder in den nächsten Jahren verändern – und Torjäger Max Kruse soll dabei mithelfen. Mit Mittelmaß gibt man sich bei Werder perspektivisch nicht zufrieden.

Bevor es mit den Fragen losgehen konnte, waren erst mal die Fotografen an der Reihe. Frank Baumann und Florian Kohfeldt, Werders Sportchef und Werders Cheftrainer, hatten sich auf dem Podium in Position gebracht, gemeinsam hielten sie eine überdimensionale grüne Raute mit dem weißen Werder-W zwischen sich und lächelten in die Kameras. Der Auftakt zur Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag bei Hannover 96 mag ein wenig theatralisch geraten sein, aber irgendwie passte er auch.

Werder hatte am Tag zuvor die Vertragsverlängerung mit Florian Kohfeldt bis ins Jahr 2021 bekannt gegeben. Die Verkündung der langfristigen Zusammenarbeit soll den Aufbruch in eine bessere, wieder erfolgreichere Werder-Zeit markieren. Vielleicht wird man in ein paar Jahren ja sagen, damals, kurz nach Ostern 2018, da ist bei Werder alles besser geworden. Ein symbolträchtiges Foto mit Sportchef, Cheftrainer und Raute ist in diesem Fall nur angemessen.

Als Kohfeldt und Baumann die Raute zur Seite gelegt und sich selbst hingesetzt hatten, da hatte ganz außen Max Kruse Platz genommen. Auch das passte ganz hervorragend, denn um Erfolg zu haben, braucht es nicht nur einen guten Sportchef und einen guten Trainer, sondern auch eine gute Mannschaft mit herausragenden Spielern, wie Max Kruse einer ist.

Max Kruses Vertrag läuft noch bis 2019, irgendwann, vielleicht schon in diesem Sommer wird man sich bei Werder darüber unterhalten müssen, wie es mit Kruse weitergeht. Kruse wollte am Donnerstag weder die Laufzeit bestätigen noch anstehende Zeitpläne thematisieren, aber Werders bester Spieler sagte trotzdem Bemerkenswertes: „Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Besetzung des Trainerpostens. Wenn es so weit ist (Gespräche über einen neuen Vertrag zu führen, Anm. d. Red.), dann spielt das eine Rolle.“

Keine Frage: Max Kruse gefällt, was in diesen Wochen bei Werder passiert. Kruse, sechs Saisontore, sieben Vorlagen, ist ein ehrgeiziger Spieler, auch wenn man das manchmal vielleicht vergisst, weil Kruse gerne pokert, viel verreist und schnelle Autos mag. Aber Kruse ist ein Vollprofi, mit Mittelmaß ist er nicht glücklich. Sind sie bei Werder aber angeblich alle nicht mehr.

Werder hat sich eine ganze Zeit lang ziemlich klein gemacht. Unter Robin Dutt und Viktor Skripnik sowieso, aber auch noch unter Alexander Nouri, selbst als es vor genau einem Jahr traumhaft gut bei Werder lief. Als die aktuelle Saison, damals noch unter Nouri, begann, war Werders Fußball wieder bescheiden und Mannschaft und Trainer zaghaft im Auftreten. Die Geschäftsführung um Frank Baumann und Klaus Filbry vertrat vielleicht offensive Ziele, Stichwort einstelliger Tabellenplatz, Fußball aber spielte Werder monatelang wie ein Angsthase. Aber das ist inzwischen Geschichte.

Ein Kulturwandel

Bei Werder findet gerade ein Kulturwandel statt. Mit Abstiegskampf und Mittelmaß sei er perspektivisch nicht zufrieden, hat Kohfeldt zuletzt mehrfach gesagt und auch vor dem Hannover-Spiel wieder. „Immer nur Klassenerhalt, das kann nicht unser Anspruch sein“, sagte Kohfeldt. Er will mehr, immer mehr, immer besser werden. Diese Einstellung will er möglichst jedem im Verein einpflanzen. Ganz wichtig ist ihm dabei: das Nachwuchsleistungszentrum. „Ich will“, sagt Kohfeldt, „ich will, dass wir eines der Topausbildungszentren in Deutschland werden, die Maxi Eggesteins sollen nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein.“

Und auf dem Platz will er Spiele gewinnen, „jedes Spiel“, wie er sagt. Die Basis dafür ist die Mannschaft. „Mit dem Kader, wie er jetzt ist, kann man viele Spiele gewinnen“, sagt Kohfeldt. Werder hat einen starken Torwart, Jiri Pavlenka. Werder hat überhaupt eine sehr stabile Abwehr, 33 Gegentore in 28 Spielen sind der sechstbeste Wert der Liga und der beste Werder-Wert seit der Saison 2006/2007. Im Mittelfeld ist es zuletzt vorgekommen, dass mangels Überangebot an qualifizierten Kräften für Kapitän Zlatko Junuzovic und einmal auch für Thomas Delaney kein Platz war, obwohl die Spieler hätten spielen können. Und im Sturm hat Kohfeldt schon länger die Wahl zwischen vier, fünf Leuten, teils sehr unterschiedlichen Spielertyps.

Und trotzdem weiß niemand, ob die Kaderzusammensetzung von Dauer sein wird. Im Sommer werden Ludwig Augustinsson und Thomas Delaney und vielleicht auch Milos Veljkovic eine WM gespielt haben. Gute Torhüter sind immer begehrt und ein Spieler wie Max Kruse sowieso. „Wir sind bestrebt, alle Leistungsträger und Führungsspieler möglichst lange zu halten“, sagt Baumann zwar. Aber ob das auch klappt?

Kohfeldts zwei Hauptargumente

Immerhin kann Werder jetzt neben der aktuellen positiven Entwicklung auch mit dem Trainer werben. Das allein wird natürlich nicht reichen, um alle wichtigen Spieler zu binden, aber Baumann sagt auch: „Der Trainer ist für jeden Spieler die wichtigste Person im Verein.“ Er weiß, wovon er spricht. Als Profi in Nürnberg hatte er „in viereinhalb Jahren neun Trainer und drei Manager“, bei Werder waren es in zehn Jahren ein Trainer und ein Manager. Mit anderen Worten: Die Überzeugung, diesmal in einem ehemaligen U23-Trainer nach Skripnik und Nouri eine dauerhafte Lösung gefunden zu haben, ist groß.

Dazu passt, dass Kohfeldt sich längst bundesweit einen Namen gemacht hat. Zwei Klubs hatten nach MEIN-WERDER-Informationen Interesse an Kohfeldt. Kohfeldt selbst bleibt bei diesem Thema vage, konkrete Gespräche, das sagt er aber, habe er nur mit Werder geführt. Wie groß die Versuchung gewesen sei, sich anderweitig umzuschauen, wurde Kohfeldt am Donnerstag gefragt. „Nicht groß“, sagte er, „für mich gab es zwei Hauptargumente dafür, dass es keine andere Wahl als Werder Bremen gibt. Ein Grund sitzt links von mir, das ist Frank Baumann. Und das andere Argument sitzt stellvertretend rechts neben mir (Max Kruse, Anm. d. Red.), und das ist die Mannschaft, mit der sich etwas entwickeln lässt.“ So schließt sich der Kreis.