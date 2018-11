„Mit Werder Europa League zu spielen, wäre richtig geil“

Theodor Gebre Selassie spricht im Interview mit Mein Werder über die Vorbereitung, das Pokal-Spiel gegen Worms und die Ziele der Mannschaft.

Herr Gebre Selassie, in diesem Sommer haben Sie mit Werder Ihre siebte Vorbereitung gespielt. Laut Max Kruse ist diese Phase für 90 Prozent aller Fußballer ein Greuel. Was ist so schlimm an einer Vorbereitung?

Jeder Spieler weiß, dass eine konditionelle Basis notwendig ist, aber laufen ist kein Spaß. In diesem Jahr sind wir aber sehr viel mit Ball gelaufen, das ist okay. Und nun ist die Vorbereitung ja zum Glück beendet. Ich bin froh, dass wir jetzt im normalen Rhythmus sind, eine Trainingswoche und dann folgt das Spiel.

Verbreitet die Vorbereitung schon im Urlaub Angst und Schrecken?

Ich laufe nur, wenn ich laufen muss, mit Spaß hat das nichts zu tun. Als Schüler musste ich mal 1500 Meter Läufe machen. Der Trainer sagte zu mir: „Theo, du bist fit genug, du kannst gleich noch mal laufen." Das habe ich abgelehnt. Sie wollten, dass ich die Schule bei Laufwettwerben repräsentiere, das wollte ich auch nicht. Laufen ohne Ball ist langweilig, es macht einfach gar keinen Spaß.

Hat sich die Art der Vorbereitung in Ihren Jahren in Bremen verändert?

Früher gab es ein Lauftrainingslager auf Norderney. Und im Zillertal sind wir noch vor dem Frühstück gelaufen. Jetzt ist es eine andere Form der Vorbereitung. Wir sind wir auch diesmal viel gelaufen, aber mit dem Ball. Es gab viele Spielformen, zuletzt oft elf gegen elf, das ist ein großer Unterschied. Unter Florian Kohfeldt wird sehr individuell gearbeitet und die Belastung genau gesteuert. Und es wird darauf geachtet, ausreichend Erholung zu bekommen.

Entwickelt ein Spieler, der schon häufiger Vorbereitungen mitgemacht hat, ein Gespür dafür, ob sich eine Mannschaft in die richtige Richtung entwickelt? Oder ob es Probleme geben wird?

Auf jeden Fall. Max hat schon gesagt, dass unsere Hierarchie wieder stimmt. Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, auch das funktioniert gut. In der Mannschaft gibt es keine Probleme, wir haben durchweg gute Typen in der Truppe. Auf dem Platz brauchen wir den unbedingten Willen, siegen zu wollen, egal wer der Gegner ist. Vergangene Saison hatten wir diese Gier. Ich hoffe, die ist noch da, aber das ist schwer zu sagen ohne Pflichtspiele.

Hatten Sie in den vergangenen Jahren während der Vorbereitung mitunter das Gefühl, etwas läuft schief?

Jeder Spieler meckert in der Vorbereitung, dass das Programm zu hart ist. Es gab ein Jahr, da war es extrem hart. Ich war verletzt, meine Knie haben aufgrund von Überbelastung nicht mehr mitgemacht. Ich wollte durchziehen, weil ich dachte, dann gehen die Schmerzen schon weg. Am Ende wurde es immer schlimmer und schlimmer. Seitdem weiß ich, dass zu viel nicht gut ist. Im Alter muss man die Belastung genauer steuern. Natürlich will ich so fit sein wie möglich, aber ich werde Weihnachten 32 Jahre, ich muss darauf achten, wie viel ich mache.

Von außen betrachtet sieht vieles gut aus, die Mannschaft scheint zu funktionieren. Entsprechend groß ist die Euphorie. Wie sieht es im Innern der Mannschaft aus?

Ich sehe es wie viele andere auch und habe ein richtig gutes Gefühl. Fußballerisch sind wir noch besser geworden, aber wir sind nicht Bayern München. Wir brauchen die richtige Mentalität, den absoluten Willen, wir dürfen uns nicht nur darauf verlassen, einen guten spielerischen Plan zu haben. Das hat die Vorbereitung gezeigt. In einigen Freundschaftsspielen waren wir nicht zu 100 Prozent da, und da reicht es auch nicht, um zu gewinnen.

Einige Spieler sprechen von der Europa League als Ziel. Ist das der richtige Weg, ambitionierte Ziele auszugeben?

Ich denke, ja. Wir haben viele Siegertypen wie Max Kruse oder Davy Klaassen, auch der Trainer ist einer. Gewinnen wir, aber spielen nicht den entsprechenden Fußball, sieht man Florian Kohfeldt an, wie sauer er ist. Das ist eine gute, die richtige Einstellung. Hoffentlich starten wir endlich mal gut in die Saison, dann ist wirklich alles möglich. Nach sieben Jahren bei Werder Europa League zu spielen, wäre richtig geil für mich.

Die Mannschaft setzt sich mit Ziel europäischer Wettbewerb selber unter Druck. Ist das eine bewusste Entscheidung?

Man sollte sich im Leben immer Ziele setzen und versuchen, diese zu erreichen. Es gab ein paar Mannschaftsabende, da haben wir als Team besprochen, was wir erreichen wollen. Natürlich bevor es die ersten Spieler öffentlich formuliert haben, wir waren also nicht überrascht von unseren Zielen. Ich brauche das, ein Ziel treibt mich an. Das Ziel Europa League pusht jeden, es pusht die ganze Mannschaft.

Die erste Bewährungsprobe steht im Pokal gegen Wormatia Worms an. In den vergangenen sechs Jahren haben Sie so manche bittere Pokalpleite erlebt. Kann das in Worms wieder passieren?

Alles kann passieren. Wir dürfen das nicht passieren lassen. Der Pokal ist ein besonderer Wettbewerb durch den Finalcharakter in jedem Spiel. Für uns ist es das erste Pflichtspiel, jeder rechnet mit einem Sieg, das macht es schwer. Aber all das ist keine Ausrede, wir müssen weiterkommen. Wir hatten auch gute Jahre, in denen wir weit gekommen sind. Wenn der erste Schritt getan ist in Worms, kommen wir hoffentlich ins Laufen.

Was muss man tun, um einen Viertligisten nicht zu unterschätzen?

Der spielerische Vorteil liegt bei uns, aber wir dürfen keine Fehler machen, keine Nachlässigkeiten zulassen, und dafür brauchen wir 100 Prozent Konzentration. Geht Worms in Führung, spielen sie sich in einen Rausch und machen das Spiel ihres Lebens. Wie schwer es dann wird, zurück zu kommen, habe ich selbst erlebt. Worms wird alles tun, um uns zu schlagen.

Wie wichtig ist das Pokalspiel für die Saison?

Es ist der erste Schritt, der ist immer der wichtigste, manchmal aber auch der schwierigste. Wir müssen diesen Schritt machen, weiterkommen mit einem guten Ergebnis. Dann können wir uns mit einem guten Gefühl auf das erste Spiel der Liga konzentrieren.

Sprechen wir über Sie. In Felix Beijmo haben Sie einen Konkurrenten, der mit 3 Millionen Euro Ablöse für Bremer Verhältnisse teuer war. Beeindruckt Sie diese Summe?

Nein, der Preis macht nichts mit mir. Mein größter Konkurrent bin ich selbst. Bringe ich alles auf den Platz, was ich kann, muss ich nicht auf andere achten, die meine Position spielen könnten. Felix ist elf Jahre jünger, der Transfer aus Sicht des Vereins verständlich. Aber ich will noch ein paar Jahre für Werder spielen.

Wann wird Ihr Sohn eingeschult?

Ja, ich weiß, was ich einmal gesagt habe. (lacht) Wenn er in die erste Klasse kommt, gehen wir nach Tschechien, damit er da eingeschult wird. Jetzt ist die Frage, ob er nächstes Jahr eingeschult wird oder ein Jahr später. (lacht)

Sie verzögern seine Einschulung?

Wir müssen schauen, wie sich die Situation für mich entwickelt. Ob ich eine realistische Chance habe, weiter zu spielen. Dann werden wir sicher überlegen, wie wir das mit der Einschulung gestalten. Ich denke, dass es nicht gut wäre, ihn nach der Einschulung wieder aus seinem Freundeskreis zu nehmen.

Alle Leistungsträger außer Max Kruse haben langfristige Verträge, Ihrer läuft nur bis 2019. Wann fällt eine Entscheidung über Ihre Zukunft in Bremen?

Wenn es nach mir geht, würde ich gerne noch länger in Bremen spielen. Ich bin ja nicht umsonst im siebten Jahr hier. Im Fußball lässt sich die Zukunft schwer planen, je älter ein Spieler ist. Mit 31 bekomme ich keinen Vertrag über vier Jahre, das ist verständlich. Deshalb ist es ganz normal in diesem Geschäft, dass nicht automatisch ein Jahr vor Ablauf des Vertrages über eine Verlängerung gesprochen wird.

Gibt es einen Zeitplan, wann Gespräche geführt werden?

Nein, noch nicht. Ich habe Vertrag für diese Saison, ich weiß also, was passiert. Danach werden wir hoffentlich einen gemeinsamen Weg finden.