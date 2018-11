Werders Sportchef Frank Baumann sprach am Sonntag mit den Medien über die Vertragsverlängerung von Ludwig Augustinsson. Dabei ließ er auch durchblicken, dass weitere Verlängerungen möglich sind.

"Wir wollen weitere Leistungsträger an uns binden, das ist ein langfristiger Prozess", sagte Baumann am Sonntagmittag im Trainingslager in Grassau. Nachdem am Vormittag die Vertragsverlängerung von Ludwig Augustinsson verkündet worden war, ließ Werders Sportchef durchblicken, dass weitere Unterschriften folgen könnten.

"Wir sind mit weiteren Spielern in konkreten Gesprächen", sagte Baumann, wollte aber selbstverständlich keine Namen nennen. Vor dem Hintergrund, dass Kruses Vertrag nach der kommenden Saison endet und dass Pavlenka in einer vergleichbaren Vertragssituation ist, wie es Augustinsson bis heute war, ist es vorstellbar, dass es um diese beiden Namen geht.

Zu Augustinsson verriet der Sportchef, dass es Anfragen bei dessen Berater gegeben habe. "Ludwig hat sich das auch angehört, dann aber entschieden, nichts daraus zu machen." Zu den Gesprächen über eine Verlängerung mit dem Schweden sagt Baumann, dass diese erst nach der Weltmeisterschaft begonnen hätten. Dass sich diese nicht über einen längeren Zeitraum gezogen haben und man sich schnell einig geworden ist, kann so gedeutet werden, dass beide Seiten großes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit hatten und haben.

Dass der Vertrag trotz Laufzeit bis 2021 laut "Bild" wohl vorzeitig bis 2022 verlängert wurde, hat auch mit der Wertschätzung der Leistungen des Schweden zu tun. Baumann erklärt: "Ludwig hat im ersten Jahr so gut gespielt, dass er sich verdient hat, dass wir sein Gehalt angepasst haben."