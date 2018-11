Mit Selbstvertrauen gegen den Bremen-Fluch

Hannover 96 reist mit Zuversicht zum Saisonauftakt nach Bremen – und das, obwohl die vergangenen Auftritte bei Werder wenig erfolgreich waren.

Hannovers Trainer André Breitenreiter kennt Florian Kohfeldt sehr gut. Der Werder-Coach machte einst ein Praktikum in Paderborn, als Breitenreiter dort noch Trainer war. Aus diesem Grund ist sich der 96-Trainer sicher, dass mit Werder in dieser Saison zu rechnen ist. "Ich weiß, dass Florian einen sehr guten Draht zur Mannschaft hat und seine Idee auf die Mannschaft überträgt", sagte Breitenreiter am Donnerstag auf der Pressekonferenz in Hannover. Zudem habe Werder sehr gut eingekauft und gerade mit Davy Klaassen einen echten Qualitätsspieler verpflichtet. "Ich glaube deshalb, dass Werder eher im oberen Tabellendrittel anzutreffen sein wird."

Nichtsdestotrotz geht Breitenreiter zuversichtlich in das direkte Duell mit den Bremern am Sonnabend (15.30 Uhr). Man habe eine gute Vorbereitung gespielt und sich stetig weiterentwickelt. "Wir haben Selbstvertrauen gesammelt, um in Bremen erfolgreich zu spielen", erklärt Breitenreiter. Das war in der Vergangenheit oft nicht der Fall. 96 konnte keines der vergangenen 14 Auswärtsspiele im Weserstadion gewinnen. Da hilft es vielleicht, dass Breitenreiter in Bremen Genki Haraguchi wieder zur Verfügung steht. Der Offensivspieler musste zuletzt wegen einer schweren Oberschenkelzerrung kürzertreten.

Die ganze 96-Pressekonferenz gibt es hier zum Nachschauen: