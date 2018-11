Mit Pizarro nach Freiburg

Am kommenden Sonntag tritt Werder beim SC Freiburg an (Anpfiff: 15.30 Uhr). Bei der Reise in den Breisgau wird die Bremer auch Claudio Pizarro begleiten, der zuletzt mit Wadenproblemen pausiert hatte.

„Claudio wird trainieren heute, er hat die letzten Tage gut verkraftet“, sagte Kohfeldt am Freitag während der offiziellen Pressekonferenz im Vorfeld des Freiburg-Spiels. Die Wadenprobleme, mit denen sich der Angreifer zuletzt herumgeplagt hatte und die einen Einsatz am Sonntag stark gefährdeten, scheinen ausgestanden. Deshalb kündigte Kohfeldt auch an: „Er wird mit nach Freiburg fliegen.“

Somit ist ein Kaderplatz weniger zu besetzen. Bleibt allerdings die Lücke, die der Hinrunden-Ausfall von Philipp Bargfrede (Achillessehnenreizung) verursacht hat. „Ich habe es schon häufiger gesagt: In eins zu eins zu ersetzen, wird nicht möglich sein. Wir wollen das auf verschiedene Schultern verteilen“, erklärte Werders Coach. Auch deshalb werde Nuri Sahin nicht automatisch in die Bargfrede-Rolle schlüpfen. „Er ist kein klassischer Ersatz für ihn, sie haben beispielsweise in dieser Saison schon sehr gut gezeigt, dass sie auch miteinander spielen können.“

Chance für Möhwald?

Aber keine Frage, Florian Kohfeldt weiß um die Qualitäten des Ex-Dortmunders und dürfte nur schwerlich in dieser Phase auf ihn verzichten wollen. „Natürlich hat Nuri jetzt eine sehr hohe Bedeutung für uns, aber die hatte er innerhalb der Mannschaft in den vergangenen Wochen auch schon gehabt. Auch außerhalb des Platzes. Als Person, als Führungsspieler, als jemand, der den Rhythmus auf den Platz bestimmen kann. Das ist auch etwas, was wir nach dem Ausfall von Philipp als Mannschaft ersetzen müssen. Da sehe ich Nuri in vorderster Front, weil er das einfach kann. Da bin ich sehr froh, dass ich ihn habe.“

Gut möglich also, dass Werders Coach im Mittelfeld weitere Veränderungen vornimmt. So lobte er erneut die Leistungen von Johannes Eggestein auf der Achter-Position, auch Kevin Möhwalds Qualitäten stellte er einmal mehr heraus. „Ich betone noch einmal, dass ich mit ihm immer hochzufrieden war“, sagte Kohfeldt, der sich die Entscheidungen, den früheren Nürnberger häufiger aus dem Kader zu streichen, nicht leicht gemacht habe. Und wenn Möhwald dann doch einmal auf dem Platz gebraucht wurde, „habe er immer sofort seine Leistung gebracht“.

Käuper noch kein Thema

Wer auf keinen Fall mitreisen wird, ist Ole Käuper. Für den wiedergenesenen Nachwuchsmann komme eine derartige Aufgabe noch zu früh, sagte der Bremer Trainer. Er solle nach seiner wochenlangen Pause jetzt erst einmal wieder ohne jeglichen Druck herangeführt werden. Zuletzt hatte Kohfeldt noch ein Leihgeschäft in der Winterpause ins Spiel gebracht, um Käuper die nötige Spielpraxis zu verschaffen - an diesen Überlegungen ändere auch der jüngste Bargfrede-Ausfall erst einmal nichts. „Wir müssen jetzt noch die nächsten Wochen abwarten, was mit Philipp passiert. Eigentlich soll er ja in Südafrika wieder ganz normal mittrainieren.“

Eine andere Baustelle gibt es in der Offensive. Yuya Osako hatte zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach eine Verschnaufpause eingelegt, auch weil der Japaner im Vorfeld gegenüber Florian Kohfeldt signalisiert hatte, dass ihm nach diesem arbeitsreichen Fußballjahr mit Bundesliga und WM ein wenig die Frische fehle. Während der Länderspielpause war Osako dennoch abermals unterwegs, stand streckenweise in der Heimat für die Nationalelf auf dem Platz. Nicht gerade optimale Voraussetzungen, um jetzt wieder alles für Werder geben zu können. „Mein erster Eindruck war gut von ihm“, sagte Kohfeldt auf Osakos Rückkehr angesprochen. „Er trainiert trotzdem erst am Sonnabend wieder mit der Mannschaft. Natürlich ist er im Kader, aber seinen Frischegrad muss ich mir erst noch einmal angucken.“ Gerade weil in Freiburg ein sehr laufintensives Spiel zu erwarten ist, braucht Werder Spieler, die im Vollbesitz ihrer Kräfte sind.

Intensiver Austausch mit Kainz

Noch nicht ganz klar, ist unterdessen, wie es für Florian Kainz weitergeht. Der Österreicher hatte zuletzt nur auf der Tribüne gesessen. „Wir haben Maßnahmen beschlossen, die liegen bei ihm und in der Betreuung von ihm“, sagte Kohfeldt. „Welche das konkret sind, werde ich für mich behalten.“ Selbstverständlich sei er ein Kandidat für das Freiburg-Spiel, ob Kainz aber tatsächlich dabei sein wird, ließ der Coach offen.