Mit Kampfgeist und Herzblut

Werders Fußballerinnen empfangen an diesem Mittwoch (19 Uhr) den 1. FFC Turbine Potsdam. Trainerin Carmen Roth sieht ihr Team dabei wieder in der Außenseiterrolle – und verrät, worauf es gegen Potsdam ankommt.

Die Einschätzung des Gegners fällt nicht leicht. Der 1. FFC Turbine Potsdam belegt derzeit nämlich nur den siebten Rang der 1. Bundesliga der Frauen. Man könnte auf die Idee kommen, Werders Fußballerinnen würden im Heimspiel gegen den Vorjahresvierten an diesem Mittwoch (19 Uhr) vor einer Partie auf Augenhöhe stehen. Dem widerspricht Carmen Roth allerdings deutlich. „Sie sind der Favorit“, sagt die Bremer Trainerin.

Ihre Einschätzung hat zwei Gründe. Zum einen ist es Turbine selbst. Am vergangenen Spieltag rang das Team um Nationalspielerin Svenja Huth dem Tabellenzweiten FC Bayern beim 1:1 einen Punkt ab. Es spricht viel dafür, dass die Brandenburgerinnen lediglich Startschwierigkeiten hatten und nun in Form kommen.

„In jeden Fall gehören sie zu den Mannschaften, die am Ende oben dabei sein werden“, so Roth. Daneben lässt auch die Verfassung ihrer eigenen Mannschaft keinen übermäßigen Optimismus zu. „Wir strotzen nicht vor Selbstvertrauen“, bestätigt die Trainerin.

Das 0:4 in Hoffenheim sorgte für Enttäuschung. Zwar war Werder auch ins Duell am vergangenen Spieltag nicht als Favorit gestartet. Aber vier Gegentreffer gegen eine Mannschaft, die dem Mittelfeld zugerechnet wird, waren nicht unbedingt erwartet worden. „Wir werden gegen Potsdam alles in die Waagschale werfen müssen, mit viel Kampfgeist und Herzblut“, fordert Carmen Roth also.