Mit Kainz und Rashica gegen Düsseldorf

Von der Tribüne direkt zurück in die Startelf: Florian Kainz schaffte es zuletzt gegen Gladbach, Freiburg und Bayern nicht einmal in Werders Kader, gegen Düsseldorf wird der Österreicher nun wohl von Beginn an spielen. Kainz dürfte gemeinsam mit Milot Rashica die Bremer Flügelzange bilden.

