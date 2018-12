Mit Feuerpower gegen Düsseldorf

Werder soll beim Heimspiel gegen Düsseldorf von Anfang an Dampf machen, Abschlüsse aus allen Lagen wünscht sich Coach Florian Kohfeldt. Beim Abschlusstraining gingen seine Spieler mit gutem Beispiel voran. 3:0 endete der 15-minütige Kick am Ende der Einheit, drei Tore in 15 Minuten sind eine sehr gute Quote. Kohfeldt selbst wird nominell auf Feuerpower setzen. Erstmals steht Josh Sargent bei einem Bundesliga-Spiel im Profikader. Von Beginn an wird der junge US-Stürmer aber nicht auflaufen. Kohfeldt vertraut auf den Außenbahnen wohl zwei Spielern, die zuletzt wenig zum Einsatz gekommen sind. Und in der Abwehr muss der Trainer auch umbauen.

