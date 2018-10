Mit einer Spezialwaffe gegen die verflixte Serie

Werder reist gerne nach Gelsenkirchen – und hat neben seiner Unberechenbarkeit noch eine andere Spezialwaffe mit im Gepäck. Ob sie an diesem Sonnabend (Anstoß: 18.30 Uhr) zuschlägt?

Fast ausgeglichen

Nahezu gleichauf sind beide Klubs im direkten Vergleich: Bei 105 Spielen gab es bisher 42 Werder-Siege und 43 Schalker Erfolge, bei einem Torverhältnis von 153:144 Tore für Werder. In der Bundesliga liegt Werder vorn: Bei 98 Spielen gab es 41 Siege und 37 Niederlagen. Schalke feierte nur gegen den Hamburger SV mehr Siege – 38 in 100 Bundesligaspielen – als gegen Werder Bremen.

Verflixte Hinrunde

Seit der Saison 2009/10 gewann Schalke alle Hinrundenspiele gegen Bremen. Den bis dato letzten Hinrundensieg gegen die Königsblauen feierte Werder vor 14 Jahren. Beim legendären Saisonauftakt 2004 gab es einen 1:0-Erfolg an der Weser, Codewort: Muffe.

Oft eine Reise wert

Nur gegen Frankfurt gewann Bremen in der Bundesliga häufiger (42-mal) als gegen Schalke (41-mal, wie gegen Bochum und Dortmund). Nur die Bayern (17) feierten mehr Bundesligasiege auf Schalke als Werder (14) – die Grün-Weißen feierten bei keinem aktuellen Bundesligisten mehr Auswärtssiege. Und: Die erste Bundesliganiederlage überhaupt in der Arena kassierte Schalke einst gegen Bremen (1:4 am 24. November 2001). Für Werder traf damals unter anderem Marco Bode.

Werders starker Start

14 Punkte aus den ersten sieben Spielen sind Bremens beste Zwischenbilanz seit sieben Jahren (2011/12 waren es zum Vergleichszeitpunkt sogar 16 Punkte). 13 Tore nach sieben Spielen hatte Werder ebenfalls zuletzt 2011/12 erzielt (damals 14). Dass die Bremer zu einem so weit fortgeschrittenen Zeitpunkt der Saison in der Tabelle vor dem FC Bayern stehen, hat es zuletzt vor acht Jahren gegeben.

Böse Erinnerungen

Einen seiner höchsten Siege in der Bundesliga und den höchsten gegen Werder feierte Schalke am 17. Dezember 2011 in Gelsenkirchen. Damals gab es eine 0:5-Klatsche aus Bremer Sicht. Bei Werder mit dabei und am Sonnabend vielleicht auch mit von der Partie: Claudio Pizarro – und mittlerweile auf Schalker Seite auch Naldo. Philipp Bargfrede, damals ebenfalls dabei, wird dagegen wegen einer Oberschenkelverletzung fehlen.

Der Schalke-Schreck

Davy Klaassen erzielte für Ajax Amsterdam im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League der Saison 2016/17 beide Tore beim 2:0 gegen Schalke. Nach einem 2:3 n.V. im Rückspiel kam Ajax weiter und bis ins Finale (0:2 gegen Manchester United).

Ungünstige Pause

Schalke kam die Länderspielpause nicht gerade gelegen, feierte Domenico Tedescos Mannschaft davor drei Pflichtspielsiege in Serie. Zuvor hatte Schalke einzig das DFB-Pokalspiel gegen Regionalligist Schweinfurt im August gewonnen.

Endlich zu Null

Im achten Pflichtspiel der Saison blieb Werder am vergangenen Spieltag gegen Wolfsburg erstmals ohne Gegentor. Vorne läuft es dagegen von Anfang an: Werder traf bislang in jedem Pflichtspiel.

Unterschiedliche Ansätze

Werder unter Kohfeldt ist auf Offensivfußball und viel Ballbesitz aus, während Schalke oft dem Gegner die Initiative überlässt: Bislang kommt Werder in dieser Saison auf 54 Prozent Ballbesitz, Schalke dagegen nur auf 47 Prozent.

Unberechenbares Werder

Johannes Eggestein war am siebten Spieltag schon der neunte Bremer, dem in dieser Saison ein Tor gelang. Vor einem Jahr hatte Bremen nach sieben Spieltagen nur zwei Torschützen in seinen Reihen.

