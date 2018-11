Mit Ballsicherheit gegen die Pressingmaschine

Gegen Eintracht Frankfurt gab Florian Kohfeldt sein Debüt als Cheftrainer. Vor dem erneuten Aufeinandertreffen warnt Werders Chefcoach vor einem zweikampfstarken Spitzenteam.

Und auf einmal ist er wieder da, der Bundesliga-Alltag. Eine Länderspielpause und die Vertragsverlängerungen von Fin Bartels und Philipp Bargfrede später liegt der Fokus bei Werder einmal mehr nur auf dem nächsten Spiel. Und das ist in gewisser Weise ein besonderes: Gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr) trifft Florian Kohfeldt auf den Gegner, gegen den seine Karriere als Cheftrainer in der Bundesliga ihren Lauf nahm. Werder hielt lange gut mit, musste sich aufgrund eines späten Treffers von Sébastien Haller dann aber doch mit 1:2 geschlagen geben.

Ein Ergebnis, das Kohfeldt noch heute ein bisschen ärgert. "Ich habe mich einfach auf das Spiel gefreut", resümiert Werders Chefcoach auf der Pressekonferenz vor der Partie, "aber war dann nach dem Spiel enttäuscht, dass es nicht zu einem Punkt gereicht hat." Die Chancen darauf standen lange gut. Im ausverkauften Weserstadion möchte man am Ostersonntag nun weiterhin ungeschlagen bleiben, weiß aber auch, dass Eintracht Frankfurt nicht ganz zufällig nach 27 Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz steht.

Mit Ballsicherheit gegen Kampfstärke

"Sie sind keine Mannschaft, die von Phasen gelebt hat", bemerkt Kohfeldt anerkennend. "Sie punkten sehr konstant, das ist ein Zeichen von hoher Qualität." Mit den Frankfurtern erwartet die Bremer eine Mannschaft, die Werder mit gutem Umschaltspiel und enormer Aggressivität im Pressing vor eine harte Prüfung stellen könnte. "Sie gehen manchmal auch an die Grenze, aber das ist okay, das gehört dazu", kommentiert Kohfeldt den Spielstil des kommenden Gegners. Auch taktisch hat Tüftler Kohfeldt, der zuletzt schon den FC Augsburg mit einem überraschenden Matchplan aushebeln konnte, die Eintracht bereits auf dem Schirm. "Sie spielen mit einer wirklichen Dreierkette, keiner Fünferkette", hebt Kohfeldt die Offensivstärke der Gäste aus Hessen hervor. "Die äußeren Mittelfeldspieler schieben sehr hoch, sind sehr laufstark."

Werder kann sich also auf einen Gegner einstellen, der auch als Auswärtsteam kaum tief stehen wird, sondern selbst aktiv werden möchte. "Wir werden eine hohe Präzision an den Tag legen müssen und sollten möglichst wenige Zweikämpfe überhaupt zulassen", gibt Kohfeldt die Marschroute vor. Vor allem Geduld im Ballbesitzspiel sei gefragt. Der Frankfurter Kampfstärke die eigene Spielstärke entgegensetzen – ein Plan, der aufgehen, aber auch an der hohen individuellen Qualität des Gegners scheitern könnte.

Reifeprüfung für den Bremer Fußball

Die sieht Kohfeldt nicht nur bei Kevin-Prince Boateng, der als Leader im Frankfurter Zentrum eine Schlüsselrolle einnimmt. Überbewerten möchte Werders Chefoach die Wichtigkeit Boatengs allerdings auch nicht: "Ich kann jetzt nicht sagen: Wir nehmen Boateng aus dem Spiel und dann war's das", machte Kohfeldt klar. Etwa die schnellen, technisch starken Ante Rebic und Marius Wolf seien ebenfalls große Gefahrenherde im Frankfurter Angriff.

Frankfurt wird der erste von vier Champions-League-Kandidaten sein, der zum Saisonabschluss ins Weserstadion kommt. Auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen werden noch in Bremen zu Gast sein. In gewisser Weise steht auch Kohfeldts Spielidee damit vor einer Reifeprüfung. Aus dem Abstiegskampf hat Werder sich bereits fast verabschiedet – und das mit Offensivfußball.

"Ganz großes Kompliment an die Jungs, dass sie den Mut hatten, diesen Fußball umzusetzen", lobt Kohfeldt – warnt aber auch davor, jetzt nachzulassen: „Ich kann mich an eine Saison erinnern, da haben wir aus den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt." Das könne auch der Konkurrenz gelingen, und schon wäre Werder wieder mitten im Abstiegskampf. "So etwas ist möglich.“ Um auf Nummer sicher zu gehen, müssen nun also große Gegner geschlagen werden.