Bei Werder läuft seit Freitag die Saisonvorbereitung. Am Sonntag stand das erste öffentliche Training auf dem Programm - dabei waren allerdings lediglich elf Spieler auf dem Rasen.

Der Sonntag hatte es in sich für die Werder-Profis, die bereits wieder im Dienst sind. Am Vormittag standen mit Radfahren und Krafttraining schon zwei Einheiten auf dem Plan und am Nachmittag ging es für die elf anwesenden Spieler plus Trainerteam zum ersten öffentlichen Training dieser Saisonvorbereitung auf Platz 12.

Impressionen vom Training