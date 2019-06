„Mir fehlen Eggesteins Läufe in die Tiefe“

Dieter Eilts war nach seiner Spielerkarriere selbst Trainer der deutschen U21. Für Mein Werder schaut er genau hin, wie sich die Bremer Profis bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino schlagen.

Man könnte jetzt natürlich sagen, dass der Gegner Serbien ganz schwach war, aber ich sehe das anders. Ich sage, dass die deutsche U21-Nationalmannschaft eine überragende Vorstellung geboten und völlig verdient mit 6:1 gewonnen hat. Sie hat von der ersten bis zur letzten Minute konsequent nach vorne gespielt und defensiv sehr sicher gestanden. Ein wichtiger Grund für diese defensive Stabilität war Maximilian Eggestein, der dieses Mal ausschließlich auf der Sechser-Position zum Einsatz kam. Dort hat er die Mannschaft zusammen mit Jonathan Tah immer wieder nach vorne geschoben, hat Passwege zugestellt und die Gegenspieler gestoppt. Im Spielaufbau war er dazu gewohnt pass- und ballsicher. Kurzum, es war eine herausragende Leistung von Maxi.

Trotzdem gehört er für mich eher auf die Achter-Position. Dort spielt er bei Werder und dort hat er auch beim EM-Auftaktspiel gegen Dänemark (3:1) eine Halbzeit lang agiert. Ich liebe einfach Maxis Läufe in die Tiefe, wenn er im Vollsprint hinter die Abwehr läuft. Diese Läufe haben mir gegen Serbien gefehlt, sie sind so etwas wie sein Alleinstellungsmerkmal. Zudem hat Maxi eine überragende Ballannahme und -mitnahme. Diese Qualitäten kommen im defensiven Mittelfeld nicht so zum Tragen.

Organisator der Defensive

Als Sechser muss Maximilian Eggestein eher die Defensive ordnen und organisieren. Das ist natürlich ebenfalls eine sehr wichtige Aufgabe. Dass kaum Torchancen für die Serben entstanden sind, war auch sein Verdienst. Die großen Aktionen in der Offensive hatte Maxi dagegen nicht, dort durften andere glänzen, allen voran Dreifachtorschütze Luca Waldschmidt und Marco Richter. Man muss abwarten, wo Trainer Stefan Kuntz Maxi im letzten Gruppenspiel gegen Österreich aufstellt. Das hängt auch davon ab, inwiefern er die Mannschaft auf den Gegner ausrichtet.

Um seinen Stammplatz muss sich Maxi jedenfalls keine Sorgen machen, davon bin ich überzeugt. Er wurde gegen Serbien zwar in der 67. Minute ausgewechselt, doch dabei ging es darum, ihn zu schonen und Arne Maier, der vor dem Turnier verletzt war, Spielpraxis zu verschaffen. Maier hat dann zwar ein fantastisches Tor zum 6:1-Endstand geschossen, aber dennoch dürfte Maximilian Eggestein auch gegen Österreich gesetzt sein, während sein Bruder Johannes wohl wieder auf der Bank Platz nimmt.

Dieses letzte Gruppenspiel wird sehr interessant, auch weil es gegen Werder-Profi Marco Friedl geht, der bei der 1:3-Niederlage gegen Dänemark durchspielen durfte. Die Österreicher haben nun weiterhin drei Punkte und müssen am Sonntag gewinnen, um noch weiterzukommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die deutsche Mannschaft diese Partie verliert. Das würde mich schon sehr überraschen, wenn man sieht, in welcher Verfassung das DFB-Team ist. Es hat in den ersten zwei Spielen gezeigt, dass es bei der EM nicht nur dabei sein will, sondern den Titel anstrebt. Und die Mannschaft ist zweifellos dazu in der Lage, das Turnier zu gewinnen. Sie ist topfit, perfekt vorbereitet und spielt bislang auf einem sehr hohen Niveau.