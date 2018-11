"Micoud hat mich damals nicht angeguckt"

Martin Harnik spricht im Interview mit Mein Werder über die jungen Spieler von heute, die Team-Hierarchie und was das mit einem Wolfsrudel zu tun hat.

Herr Harnik, in Ihrem ersten Bundesligaspiel für Werder haben Sie 2007 in Nürnberg den 1:0-Siegtreffer erzielt. Sie waren damals 20 Jahre und standen plötzlich zum ersten Mal im Mittelpunkt des Interesses. Thomas Schaaf, damals Ihr Trainer, hat das nicht gefallen. Er hätte es lieber gehabt, Sie hätten keine Interviews gegeben. Können Sie das heute, elf Jahre später verstehen?

Martin Harnik: Es war eine Schutzmaßnahme, damals ging es für mich mit dem öffentlichen Interesse ja von 0 auf 100. Ein paar Tage zuvor hatte ich in meinem ersten Länderspiel für Österreich getroffen, da ist unglaublich viel auf mich eingeprasselt. Thomas Schaaf wollte mich schützen, indem er gebremst hat und versucht hat, das alles kleiner zu halten. Das konnte ich schon verstehen.

Genießt man es als junger Mensch nicht, im Mittelpunkt zu stehen und will das ausleben?

Das war schon extrem schön. Zwei Träume sind da schließlich in Erfüllung gegangen, es war eine verrückte Woche. Ein Grund abzuheben, war das aber nicht, ich konnte das schon ganz gut einordnen. Zumindest habe ich nicht gedacht, es nun geschafft zu haben.

Viele Vereine verhindern heutzutage, dass junge Spieler Interviews geben. Aus Schutz vor Fehlern, oder weil die Trainer nicht wollen, dass sie zu früh im Mittelpunkt stehen. Ist das eine richtige Maßnahme?

Eine verständliche Maßnahme. Nehmen wir unseren Kader. Es geht um Bundesliga, aber einige Spieler sind noch sehr jung und haben gerade mal ein wenig Regionalliga-Erfahrung. Da kommt der Fokus zu früh, schon jetzt dafür da zu sein, Zeitungsseiten zu füllen.

Zu Ihrer Zeit als junger Profi gab es nur wenige Spieler Ihres Alters im Kader, jetzt sind sehr viele junge Spieler dabei. Verändert das ein Mannschaftsgefüge?

Da war relativ wenig Platz für Talente, es war eine andere Zeit. Werder hat Champions League gespielt, da wurden große Transfers getätigt, und die Mannschaft war eingespielt und gestanden. Jetzt füllen junge Spieler den Kader auf, so lange nicht alle da sind. Sei es durch eine WM oder EM, oder weil Zugänge erst später dazugekommen sind. Das gab es früher in der Vorbereitung in kleinerem Rahmen auch. Wenn die Saison startet, wird sicher noch weiter ausgedünnt.

Nach dem Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft in Russland steht vieles in der Kritik, auch die Ausbildung in den Leistungszentren. Jungen Spielern würde dort Kreativität geraubt, sie würden zur Gleichförmigkeit erzogen. Sind die jungen Spieler heute anders, als Sie es waren?

Da ich nie in einem Internat gewohnt habe, fehlt mir die Referenz, das beurteilen zu können. Ich war frech, einer, der Torsten Frings schon mal einen Spruch zurückgegeben hat. Meine Grenzen ausgetestet habe ich damals, aber alles mit Respekt, die Hierarchie habe ich akzeptiert. Heutzutage ist die Struktur der Mannschaft weicher. Richtige Platzhirsche, die über alles erhaben sind, wie Torsten es war, Frank Baumann oder später Per Mertesacker, die gibt es heute so nicht mehr. Das Leistungsniveau ist viel ausgeglichener innerhalb der Mannschaft.

Junge Spieler sind heute selbstbewusster, ist die Hierarchie deshalb flacher?

Auch bei uns gibt es eine Hierarchie, so ist es nicht. Das merkt jeder, der ein Trainingsspiel sieht. Welche Spieler da die Kommandos geben und wer vorweg geht. Wer gerade in schwierigen Zeiten die Situation erklärt. Grundsätzlich würde ich sagen, junge Spieler haben es leichter, in eine Profimannschaft zu kommen. Sie werden anders aufgenommen, schneller integriert und mitgenommen. Johan Micoud hat mich damals gar nicht angeguckt, Frank Fahrenhorst hatte keinen Bock auf mich. Das ist nicht böse gemeint, beides super Typen, aber sie hatten kein Interesse an jungen Spielern. Es den Jungs heute leichter zu machen Fuß zu fassen, ist eine gute Entwicklung.

Dann ist es eher die Fürsorge der älteren Spieler, die für eine andere Hierarchie sorgt?

Genau. Wenn da aber einer zu forsch auftritt, bekommt er das trotzdem zu hören. Darauf wird von mehreren Seiten geachtet.

Florian Kohfeldt macht nach jedem Training die Ansage, dass die fünf jüngsten Spieler auf dem Platz aufräumen müssen, also Bälle einsammeln und Tore tragen. Muss er das gezielt einfordern, weil die jungen Spieler von selbst nicht darauf kommen würden?

Das war immer so und ist eigentlich selbstverständlich, dass die Jüngsten am meisten anpacken müssen. Das gehört zu einem intakten Gefüge innerhalb einer Mannschaft. Ältere Spieler genießen ja nicht nur Privilegien, sie tragen auch die Verantwortung. Wir sind die Ersten, die in die Kritik geraten und die Ersten, die eine schwierige Situation erklären. Es ist ein Geben und Nehmen, so sehe ich das.

Wie bildet sich die Hierarchie einer Mannschaft?

Zu allererst durch Leistung, das ist der wichtigste Faktor. Dann ist es eine Charakterfrage, führen zu wollen, dazu drängen kann man niemanden. Es gibt Typen, die gehen total darin auf, Verantwortung zu übernehmen. Andere würden daran zerbrechen, also konzentrieren sie sich lieber auf sich selbst. Eine gewisse Erfahrung ist wichtig, deshalb ist es auch eine Frage des Alters. Selbst etwas erlebt zu haben, um Situationen beurteilen zu können, ist ein Vorteil. Andererseits, wenn ich Milos Veljkovic sehe, wie er dirigiert und Sachen konkret anspricht mit nur 22 Jahren, dann gibt es auch Ausnahmen.

Braucht eine Mannschaft klare Hierarchien?

Ich habe drei Hunde und interessiere mich für ihr Sozialverhalten, auch das von Wölfen. Es gibt viele Parallelen von einem Hunde- oder Wolfsrudel zu einer Mannschaft. Sobald die Hunde das Gefühl haben, nicht genau zu wissen, wer der Boss ist oder wie die Hierarchie aussieht, werden sie unruhig. Dann entwickelt sich eine Dynamik, dass jeder der Boss sein möchte. So entsteht Unruhe im Rudel. Wissen sie wie die Hierarchie ist, funktioniert alles. Dann könnte ich auch mit zehn Hunden durch den Park gehen, und das wäre kein Problem. In der Mannschaft ist es ähnlich. Wenn jeder weiß, wo sein Platz ist, welche Rolle er spielt und dass diese Rolle wichtig ist, kann jeder seinen Job machen. Dann funktioniert das Kollektiv. Hat ein junger Spieler das Gefühl, niemand hat das Kommando, liegt es in der menschlichen Natur, dass er der Anführer sein möchte. Dann gibt es Unruhe, dann gibt es Chaos.

Ist die Zusammensetzung einer Hierarchie ein schwieriges, weil fragiles Gebilde?

Es kann schwierig sein, wenn welche dabei sind, die sich nicht einfügen können. Ohne Namen zu nennen: Ich habe Charaktere erlebt, die einfach im Team nicht funktionieren konnten und wollten, die schlicht zu egoistisch waren. Solche Spieler zu integrieren und das Kollektiv dabei stark zu halten, ist schwer. In unserer Gruppe haben wir so einen Typen aber nicht.

Was macht es dann mit einer Gruppe, wenn Max Kruse mit Übergewicht aus dem Urlaub kommt? Gefährdet das das Gleichgewicht, weil jemand gleicher ist, mehr Rechte hat?

Es kommt auf die Umstände an. Max war verletzt im Urlaub und konnte das geforderte Programm nicht abspulen. Und dann kommt es darauf an, wie er sich anschließend präsentiert. Natürlich kann man das negative Beispiel des Sprintduells in Essen nehmen. Aber er zieht jede Einheit mit und sticht mit Leistung heraus. Ailton hatte auch nicht immer die beste Figur und war dennoch leistungsfähig. Damit steht und fällt alles. Max ist leistungsfähig, somit ist es kein großes Thema in der Gruppe. Wäre er 20, wäre das etwas anderes. Als Sonderrecht würde ich das trotzdem nicht bezeichnen.

Also lässt es sich auf die Formel herunterbrechen, dass alles in Ordnung ist, so lange ein Spieler Leistung bringt und der Verein gewinnt?

Definitiv, darum geht es ja. Wenn einer die ganze Woche dosiert trainiert, dann am Wochenende aber Leistung bringt, ist doch alles gut. Am Ende entscheidet die Leistung auf dem Platz. Was nicht bedeutet, dass wir alles machen können, was sie wollen. Es geht natürlich auch um den Respekt der Gruppe gegenüber.

Mit Claudio Pizarro ist ein Spieler gekommen, den die Sportliche Leitung laut eigener Aussage auch geholt hat, weil er wichtig in der Kabine ist. Warum könnte Pizarro das sein?

So oft habe ich ihn noch gar nicht erlebt. (lacht) Er hat eine groß Aura und Präsenz, jeder respektiert ihn, jeder weiß, dass er ein Starspieler ist. Das tut einer Mannschaft immer gut, weil so ein Spieler Professionalität vorlebt. Ernährung, Disziplin, das spielt alles eine Rolle. Und er ist echt fit, das ist schon beeindruckend. Claudio ist gesegnet, dass seine Gelenke und Knochen das alles so lange mitmachen.

Das Gespräch führte Christoph Sonnenberg.

Martin Harnik (31)

ist in diesem Sommer nach Bremen zurückgekehrt. Bei Werder hatte er als Jungprofi 2007 seine Profikarriere begonnen. Bis heute hat er in 220 Bundesligaspielen 62 Tore geschossen. Seine Karriere in der österreichischen Nationalmannschaft hat er vor einem Jahr nach 68 Länderspielen beendet.