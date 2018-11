Am heutigen Dienstag feiert Johan Micoud seinen 45. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums stimmt "11 Freunde" ein Loblied auf den genialen Spielmacher an.

Am 24. Juli 1973 wurde Johan Micoud in Cannes geboren, 29 Jahre später begann dank seiner Verpflichtung "eine neue Zeitrechnung an der Weser", wie "11 Freunde" anlässlich des Geburtstags des Franzosen schreibt.

"Mit seiner Vorstellung von Fußball als kreatives Konstrukt von Kraft und Spielwitz, Eleganz und Effizienz infizierte der Franzose schnell der ganzen Mannschaft", die Micoud schnell als Anführer und Regisseur akzeptierte. Dies habe sich bezahlt gemacht. Mit Hilfe Micouds sei es gelungen, die Mannschaft aus den "Fesseln der Langeweile", die Thomas Schaafs Vorgänger Aad de Mos, Dixie Dörner und Wolfgang Sidka angelegt hätten, zu befreien. "Von der Saison 2002/03 an spielte Werder Bremen plötzlich anders. Aufregender, unberechenbarer, schöner. Johan Micoud brachte die Liebe zurück ins Weserstadion", heißt es in der Lobrede der "11 Freunde" auf "Le Chef".

In seiner ersten Saison für Werder brachte es Micoud auf fünf Tore und acht Vorlagen in 28 Spielen. Dazu kamen sieben gelbe, eine gelb-rote und eine rote Karte. "Wenn Micoud auf dem Platz stand, dann passierte was. Vielmehr braucht es nicht, um Fans glücklich zu machen." Und trotzdem legte Micoud nach. In seiner zweiten Saison bei Werder war Micoud maßgeblich daran beteiligt, dass die Bremer einen historischen Erfolg verbuchen konnten: Das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokalsieg.

2006 übergab Micoud dann den Taktstock bei Werder. "Da war Werder nicht nur zurück in der Spitzengruppe des nationalen Fußballs, sondern auch eine Marke, ein Lebensgefühl." Fortan sollte ein gewisser Diego die Geschicke bei Werder leiten.

