Mertesacker kommentiert Champions League

Neue Aufgabe für Per Mertesacker: Der Ex-Werderaner steigt beim Livestreamingdienst DAZN ein und wird in der kommenden Saison als Experte die Champions-League-Spiele kommentieren.

Per Mertesacker dürfte nach seinem Karriereende nicht langweilig werden: Neben seiner Aufgabe als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim FC Arsenal ist der ehemalige deutsche Nationalspieler und Weltmeister als Kommentator bei DAZN im Einsatz. Der 33-Jährige wird als Experte die Champions-League-Partien für den Livestreamingdienst begleiten.

„Ich möchte in meiner Rolle vor allem authentisch und ich selbst bleiben. Ich möchte meine Gedanken zum Spiel formulieren und meine Sicht auf den Fußball teilen", sagte Mertesacker, der von 2006 bis 2011 bei Werder spielte und 215 Partien für die Bremer absolvierte. „Als es zu den Gesprächen mit DAZN kam, hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Es ist mir neben den Inhalten auch wichtig, mit den Menschen hinter dem Konzept gut klarzukommen. Ich bin gespannt, wie es uns zusammen nun gelingt, die neuen Aufgaben bei DAZN umzusetzen. Es wird anders werden als gewohnt.“

Die Champions League wird in der neuen Saison in Deutschland nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. In der kommenden Spielzeit übertragen nur der Pay-TV-Sender Sky und DAZN die Spiele. DAZN zeigt 110 von insgesamt 138 Champions-League-Spielen live. Zudem sind die Highlights aller Spiele auf Abruf verfügbar. Von der Europa League zeigt der Anbieter alle 205 Partien live.