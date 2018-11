"Meine Verbindung zu Werder ist eng"

Der frühere Nationalspieler Per Mertesacker hat mit der "Deichstube" über das Duell seiner Ex-Klubs Werder und Hannover, Florian Kohfeldt und seine neue Aufgabe bei Arsenal gesprochen.

Wenn Werder am ersten Bundesliga-Spieltag Hannover empfängt, ist dieses Spiel für Per Mertesacker eine kleine Reise in die Vergangenheit. Der 33-Jährige, der gerade seine aktive Karriere beendet hat, lief für beide Klubs auf. Klar also, dass es sich der ehemalige Nationalspieler nicht nehmen lässt, am Sonnabend im Weserstadion dabei zu sein. Wie Mertesacker im Interview mit der "Deichstube" erzählte, sitzt er auf der Tribüne neben Werder-Boss Klaus Filbry. "Ich bekommen den Platz seiner Frau, weil sie verhindert ist."

Auf einen Sieger des Nordduells wollte sich Mertesacker im Vorfeld nicht festlegen. "Ich werde auf jeden Fall nicht verlieren", sagte er lachend und fügte hinzu: "Klar, Hannover ist meine Heimat, bei 96 hat irgendwie alles begonnen, Verein und Stadt trage ich in meinem Herzen. Meine Verbindung zu Werder ist aber eigentlich genauso eng. Ich kann nur eines sagen: Ich will kein Unentschieden sehen!."

Er sehe Werder und Hannover derzeit auf Augenhöhe. Bei Trainer Florian Kohfeldt, den Mertesacker kürzlich bei der Hochzeit von Clemens Fritz kennenlernte, habe er ein gutes Gefühl, sagte der Ex-Profi. "Die Spieler spüren, dass er sie weiterbringt mit seiner Art, Fußball zu lehren. Dabei pflegt er einen sehr menschlichen Umgang. Das zusammen bringt den ganzen Verein weiter."

Für Mertesacker stehen demnächst zwei wichtige Termine an. Sein Abschiedsspiel steigt am 13. Oktober in Hannover. Schon am 1. September beginnt er seine Tätigkeit als Leiter der Nachwuchsakademie von Arsenal. In dieser Position sei auch eine Zusammenarbeit mit Werder denkbar, sagte er. "Es waren bereits Scouts von Werder bei Arsenal und natürlich auch eine Delegation aus Hannover. Da werden wir sicherlich dran bleiben und Synergien entdecken. Ich kenne die Leute doch sehr gut, nehmen wir nur Thomas Schaaf, der bei Werder nun ähnlich tätig ist wie ich bei Arsenal."

