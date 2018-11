Mehr Zielstrebigkeit in der Offensive erwünscht

Keine Zeit zum Durchschnaufen: Werders U23 ist bereits am Dienstagabend erneut in der Regionalliga Nord gefordert: Gegner wird auswärts ab 19 Uhr Eintracht Norderstedt sein.

Kaum war das Auslaufen nach dem Auftaktspiel gegen den VfL Wolfsburg (0:0) beendet, da begann auch schon die Vorbereitung auf die nächste Partie in Norderstedt. „Dort wollen wir an die guten Ansätze, die wir gegen Wolfsburg gezeigt haben, anknüpfen“, sagt Trainer Sven Hübscher. Den Schlüssel zum Erfolg verortet er im Angriffsverhalten seiner Mannschaft: „Für uns ist es entscheidend, dass wir in der Offensive noch zielstrebiger sind. Gelingt uns das, bin ich zuversichtlich, dass wir uns mit einem Sieg belohnen werden.“

Einen Sieg möchte die Norderstedter Eintracht, Tabellenneunter der vergangenen Saison, auch gern einfahren. Sie blieb beim 1:2 in Rehden ohne Punkte, enttäuschte dabei aber nicht. „Ich kann meiner Mannschaft nur den Vorwurf machen, dass sie aus ihrer spielerischen Überlegenheit und den Chancen nichts gemacht hat“, sagte Trainer Dirk Heyne.

Einen kostenlosen Livestream der Partie gibt es via sporttotal.tv hier.