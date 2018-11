Mehr Testspiele für Caldirola

Luca Caldirola und Thanos Petsos durften jetzt mit der U23 immerhin ein Testspiel absolvieren. In Pflichtpartien werden die beiden nicht zum Einsatz kommen, sagt Sportchef Frank Baumann und nennt zwei Gründe.

Es war immerhin ein bisschen Abwechselung zum eher drögen Trainingsalltag, den das Testspiel der U23 gegen die Sportfreunde Lotte brachte. Luca Caldirola und Thanos Petsos durften beim 2:0 endlich mal wieder kicken. Bei den Profis spielen beide trotz laufender Verträge keine Rolle mehr, sie trainieren ausschließlich bei der U23. Auch Spielpraxis könnten sie dort künftig sammeln – aber nur in Testspielen.

„Grundsätzlich ist das denkbar, Luca und Thanos in Freundschaftsspielen einzusetzen", sagt Sportchef Frank Baumann. Mehr aber auch nicht: „Einsätze in Punktspielen planen wir nicht." Zum einen sollen sie den jungen Talenten keinen Platz wegnehmen. Zum anderen sagt Baumann: „Unser Kader ist gut genug."

Keine rosigen Aussichten für Caldirola und Petsos, wie Baumann zugibt: „Es ist eine schwere Situation für sie.„ Ein Wechsel im Sommer kam nicht zustande. Für Petsos lag schlicht kein Angebot vor. Caldirola wollte nicht in die 2. Liga gehen, Vereine aus Italien meldeten sich nicht. Die nächste Möglichkeit für eine Veränderung bietet sich beiden in der Transferperiode des Winters. Ob ein Wechsel realistisch ist, will Baumann nicht einschätzen. Der Sportchef bescheinigt beiden aber professionelles Verhalten: „Sie gehen gut mit der Situation um.“