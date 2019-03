Mehr Mut wagen!

In einer brenzligen Phase sollte sich Werder wieder für mehr Mut und Risiko entscheiden. Nicht nur in den vermeintlich entscheidenden Spielszenen - sondern in jeder einzelnen, noch so kleinen Aktion.

Florian Kohfeldt spricht oft von Mut und Überzeugung. Erst mit diesen weichen Faktoren nehmen seine Ideen in der Umsetzung Form an, wird aus einem Angriff eine Bedrohung für den Gegner und aus einer Abwehraktion ein entschlossenes Einschreiten. Nun ist es aber so, dass Werder Bremen in den letzten Spielen nur noch bedingt mutig und von sich selbst überzeugt zeigte und stattdessen in eine brenzlige Phase gerutscht ist, in der sich mit der Partie am Freitag gegen den FC Schalke ein Kreis schließt.

Im letzten Herbst war das erste Spiel gegen Schalke so etwas wie der Höhepunkt einer phasenweise fulminanten Bremer Startphase, der 2:0-Sieg damals Ausdruck einer gewissen Reife und Abgebrühtheit und eine Bestätigung des durchaus forsch formulierten Ziels Europapokal. Seitdem sind 16 Spieltage vergangen, der zweite Vergleich gegen Schalke bildet also den Abschluss dieser imaginären Halbserie, die zuletzt und an den reinen Zahlen gemessen doch für ziemlich große Ernüchterung sorgte.

Auf 17 Punkte aus den ersten acht Saisonspielen folgten nach Schalke nur noch deren 16 und das bei der doppelten Zahl an Spielen. Aus Tabellenplatz drei wurde Platz zehn, aus vier Punkten Vorsprung sechs Punkte Rückstand auf Platz sechs. Der Punkteschnitt in dieser Phase der Saison gleicht dem eines Abstiegskandidaten, Vierzehnter wäre Werder in diesem zugegeben willkürlich gewählten Zeitraum.

Mut in den vielen kleinen Aktionen

Bei nur noch zehn Spielen und angesichts der stabil punktenden Konkurrenz muss sich etwas Grundlegendes ändern, wenn die Saison nicht schon in ein paar Wochen nur noch austrudeln soll. Werder muss seinen Mut wieder finden, insbesondere gegen die vielen Mannschaften aus dem oberen Tabellensegment; die Partie gegen Schalke wird die letzte gegen eine der schwächeren Mannschaften sein, danach bekommt es Werder fast nur noch mit Titel- oder Champions-League-Aspiranten zu tun.

Dabei geht es nicht darum, ab sofort wild nach vorne zu preschen oder an den Grundordnungen zu schrauben, nur um dann den sportlichen Heldentod zu sterben. Es muss darum gehen, jede einzelne Aktion im Spiel wieder mit Leben und Begeisterung zu füllen, kühn aufzutreten und vielleicht auch ein bisschen verwegen. Es geht um die vielen kleinen Aktionen in den Spielen, nicht nur um die wenigen entscheidenden.

Jede Szene ist wichtig

Schüsse auf das gegnerische Tor können natürlich den Unterschied ausmachen in einem Spiel und es ist keine Kunst, einen etwas riskanteren Torabschluss zu wählen. Manchmal muss man das auch, immerhin verteidigt nicht nur ein gegnerischer Spieler das eigene Tor, sondern in der Regel deutlich mehr als ein Dutzend und das auf engem Raum.

Auf Dauer wird das alleine aber nicht genügen. Nicht die spärlich gesäten Momente unterscheiden große Mannschaften von kleineren Mannschaften und sehr gute von nicht ganz so guten Teams. Sondern die unzähligen anderen Aktionen. Pässe, Verlagerungen, Flanken, sogar Dribblings. Hierbei entscheidet sich der Ausgang einer Partie und der einer Saison.

Die Passquote einer Mannschaft besitzt in einigen Spielen eine diskutable Aussagekraft, über eine Saison gesehen stehen in der Regel aber immer die Mannschaften ganz oben, die in ihrer Entscheidungsfindung und der Ausführung der Zuspiele weit vorne liegen. Vor jedem Pass ist dazu der erste Kontakt entscheidend: Entweder in der Ballan- und -mitnahme oder aber im direkten Zuspiel zum Mitspieler.

Es gibt keine Parameter, die diese Qualitäten eines Spieler messen, selbst der sich ankündigende Vormarsch der Tracking- und Positionsdaten wird hierfür keinen komplett aussagefähigen Konsens bringen. Eine bessere Ballkontrolle, weniger Kontakte, ein zielgerichteteres Dribbling: Das sind die Dinge, die in der Addition ihrer Ereignisse und mit dem Faktor zehn - für zehn Feldspieler einer Mannschaft - multipliziert den Unterschied machen.

Mit Mut und einem gewissen Risiko

Aber dafür bedarf es neben der technisch-taktischen Fähigkeiten jedes Spielers auch eine gehörige Portion Mut. Den Mut, einen Ball nicht in den gegnerfernen Fuß zu spielen oder bei der Annahme vom Gegner weg nach hinten mitzunehmen. Sondern vielleicht auch mal provokant auf einen gerne vordeckenden Verteidiger reagieren und dem eigenen Mitspieler trotzdem in den Fuß anspielen. Dann ein guter, nach vorne gerichteter erster Kontakt, eine schnelle Drehung und eng vorbei am Gegenspieler.

Immer häufiger mischten sich unter die Analysen der letzten Spiele die Klagen der Spieler selbst, sich nicht sauber aufzudrehen zum Tor, den Ball vielleicht zu weit seitlich oder nach hinten mitgenommen zu haben, das nötige Risiko zu scheuen. Das führte dann auch dazu, dass das gegnerische Tor in den letzten Spielen gegen Hertha, Stuttgart und Wolfsburg schlicht zu wenig bedroht wurde.

Diese vergleichsweise große Harmlosigkeit hatte auch damit zu tun, dass der jeweils erste Impuls nicht nach vorne und in die Tiefe ging, sondern im Zweifel auf Ballsicherung ausgerichtet war. Und damit automatisch zur Tempoverschleppung führte. Verlorene Zeit, die der Gegner dazu nutzte, sich wieder zu ordnen und die Tür zuzuhauen. Augsburg dagegen erwischte Werder mit zwei Treffern nach Kontern. Mit einem ersten Ball in die Tiefe, der das Signal zum forschen Nachrücken gab. Und natürlich einem dafür wie gemalten Spielverlauf gegen einen Gegner, der mitspielen wollte.

Werder hat es zuletzt versäumt, den gegnerischen Abwehrmechanismen förmlich die Stirn zu bieten. Die Mannschaft spielte oft nur um das gegnerische Pressing herum, weil im eigenen Ballbesitz ja wenig passieren kann. Aber sie spielte zu selten hinein, dorthin, wo natürlich mehr Verkehr und die Gefahr eines Ballverlustes größer ist - mit der entsprechenden aufgelösten Spielsituation aber auch mehr Gegner aus dem Spiel genommen werden könnten.

Auch im Spiel gegen den Ball ist diese Entschlossenheit gefragt. Mit Zucken, Zögern oder Zaudern lässt sich kein Gegenpressing angehen und kein Durchschieben, von der nötigen Absicherung dieser Momente ganz zu schweigen. Die Mannschaft hat bis auf das (möglicherweise) nicht realisierbare Ziel vom internationalen Wettbewerb nichts zu verlieren und kann aus ihrer Verfolgerposition heraus eigentlich nur noch gewinnen. Aber dafür braucht es Mut und Überzeugung. In den Köpfen und auf dem Platz.