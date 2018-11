Mehr als ein paar schöne Worte

Werder forciert die Verzahnung der Trainerteams und will ein Klima der gegenseitigen Wertschätzung und des Vertrauens schaffen – um die gewünschte einheitliche Spielphilosophie greifbarer zu machen.

Für das gar nicht mehr so neue Projekt hinter den Kulissen musste Werder keine Teams bilden. Die Projektgruppen waren allesamt schon da, sie funktionierten autark oder untereinander nur lose verbunden. Jetzt werden sie in regelmäßigen Abständen zusammengeführt, um das Miteinander zu pflegen. Mit dem Ziel, am Ende mehr zu erreichen als die Summe der Einzelteile.

„Sehr wichtig” sei Trainer Florian Kohfeldt diese Art der Zusammenarbeit zwischen seinem Profibereich und allem, was Werder bis hinunter zur U 13 anbietet. Der Verein hat vor einigen Wochen damit begonnen, die Trainerteams aller Mannschaften besser zu verzahnen, den Austausch zu erleichtern und zu fördern. Die Basis dafür, etwa regelmäßige Sitzungen und Gesprächsrunden, gab es auch schon in früheren Jahren.

Eine gelebte Spielphilosophie

Nun soll bei den Zusammenkünften intensiver und detaillierter debattiert werden. Thomas Schaaf als neuer Technischer Direktor ist ein wichtiger Baustein und Ansprechpartner, Björn Schierenbeck als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums natürlich auch. Dazu kommen Mitglieder der jeweiligen Trainerstäbe. Es geht darum, ein konkretes Bewusstsein und etwas Greifbares zu schaffen für das, was so gerne „Spielphilosophie” genannt wird.

Wie bei den meisten Bundesligisten soll diese Philosophie einheitlich sein, von den Profis bis zu den Kleinsten gelten und gelebt werden. Mit ein paar schönen Worten und einem entsprechenden Leitfaden soll es bei Werder in Zukunft nicht (mehr) getan sein.

„Man kann immer ganz viel davon reden, eine einheitliche Spielphilosophie haben zu wollen. Das wird aufgeschrieben, in einen Ordner gepackt, und der steht dann im Schrank“, sagt Kohfeldt. „Oder man schreibt ein paar Schlagwörter auf ein Flipchart und hängt das dann auf. Das wollen wir nicht. Eine Idee vom Fußball entsteht nur über gemeinsames Sprechen und Schauen. Das ist auch nicht meine exklusive Meinung, sondern die Meinung aller Beteiligten.” Kohfeldt hebt noch einmal explizit die Rolle von Sportchef Frank Baumann hervor, der einen sehr großen Anteil habe und „das Ganze herunterbricht bis in den Nachwuchs”.

Im Leistungsbereich sind die U 19, die Amateure und die Profis zwar noch einmal gesondert gebündelt, die geplanten und teilweise schon verwirklichten Hospitanzen der Jugendtrainer bei den Profis dürfen aber gerne auch für noch jüngere Jahrgänge gelten. Zuletzt schaute U 17-Coach Christian Brand bei den Profis zu, U 23-Kollege Sven Hübscher war mit einigen Spielern beim Test gegen Emmen dabei. Gegen Meppen reiste U 19-Co-Trainer Daniel Nolan mit.

Hospitanzen bei den Profis

„Es geht darum, dass die Trainer unsere Abläufe mal mitbekommen, dass sie vielleicht das eine oder andere aufschnappen am Spielfeldrand und dass wir ihnen natürlich damit auch zeigen, dass wir alle zusammen gehören”, verdeutlicht Kohfeldt. Zweimal im Jahr soll ein U-Trainer für zwei bis drei Wochen hospitieren, in der Trainingsarbeit helfen und die Spiele mit vorbereiten. Dazu kommen die wöchentlichen Sitzungen der Trainer sowie der Austausch der Analysen zwischen Amateuren und Profis. Im Kohfeldt-Team wird Assistent Thomas Horsch verstärkt den Kontakt zum Nachwuchs­bereich halten, er kennt viele der dortigen Spieler noch aus seiner Zeit als Leiter des DFB-Stützpunkts Bremen.

„So wächst ein gegenseitiges Verständnis für die Aufgaben und Anliegen des anderen. Das hat etwas Befruchtendes“, betont Florian Kohfeldt. „Es geht um Trainingsübungen und deren Anwendung, wie entsteht ein bestimmtes Coaching und warum wird das eingesetzt? Es geht dabei nicht darum, dass wir den anderen Trainern den Fußball erklären sollen. Es ist eine Frage der Sichtweisen, es geht um die Entstehung eines fußballerischen Verständnisses.“

Das riecht ein bisschen nach Basisdemokratie, dient aber am Ende doch einem weitaus höheren Zweck. Die oberste Priorität genießt die Profimannschaft, alle Anstrengungen sind letztlich darauf ausgerichtet. Der Start war jedenfalls schon sehr gut. „Ich bin extrem zufrieden mit der Zusammenarbeit”, sagt Florian Kohfeldt. „Es ist genauso, wie wir es uns vorgestellt hatten.“

Wie Werders Ehrenspielführer Dieter Eilts die Verzahnung der Trainerteams bewertet, lest ihr hier.