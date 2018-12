Die Mein-Werder-Umfrage zum Leipzig-Spiel ist wieder einmal von großem Optimismus geprägt: Mehr als die Hälfte der Teilnehmer erwartet einen Werder-Sieg. Nur wenige rechnen mit einer Bremer Pleite.

RB Leipzig steht auf Tabellenplatz vier und hat in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren, die Mein-Werder-Community rechnet trotzdem damit, dass Werder das letzte Spiel des Jahres am Sonnabend (15.30 Uhr) gewinnt. Insgesamt 1069 Stimmen wurden bei unserer Umfrage abgegeben, und 51 Prozent votierten für einen Bremer Sieg in Leipzig.

Ein Unentschieden erwarten 30 Prozent der Umfragen-Teilnehmer, nur 19 Prozent stimmten für eine Werder-Niederlage.

Das Ergebnis in der Übersicht: