Sie haben es wieder geschafft: Werders E-Gamer "MegaBit“ und „MoAuba“ haben erneut die Controller glühen lassen und sich nun auch die Qualifikation für den FUT Champions Cup #2 gesichert.

"Ich konnte mein Best of 3 in der entscheidenden Runde gegen @xxthestranger87 2:0 (3:2, 3:0) gewinnen", teilte Michael "MegaBit" Bittner jubelnd via Twitter mit. "Im ersten Spiel habe ich in der 86. Minute das 1:2 kassiert, aber ich konnte die Partie noch drehen mit Toren in der 88. & 90."

Nicht weniger glücklich war sein Klubkollege Mohammed „MoAuba“ Harkous: „OMG was ein Wochenende“, schrieb der Topspieler. „30-0 und qualifiziert für das Mega Turnier im Dezember.“