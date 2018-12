„MegaBit“ und „MoAuba“ klettern

Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous sind momentan richtig gut drauf. Die beiden Werder-E-Sportler klettern in der Weltrangliste der „Global Series“ weiter nach oben.

Michael „MegaBit“ Bittner ist mittlerweile der viertstärkste Fifa-19-Spieler der Welt an der Xbox. Damit ist er gleichzeitig auch der beste Deutsche in der Rangliste der „Gobal Series“. Bei Mohammed „MoAuba“ Harkous sieht es ähnlich gut aus. Er steht in der Playstation-4-Rangliste der Global Series auf Rang fünf. Damit ist auch er der beste Deutsche in diesem Ranking.

Das Ranking der „Global Series“:

„MegaBit“ zieht Bundesliga-Profis

Außerdem hat Michael „MegaBit“ Bittner zehn Playerpicks geöffnet, die er für seine Erfolge in der Weekend League bekommen hat. Der Werder-E-Sportler entschied sich dabei für drei Bundesliga-Spieler. Neben Daniel Caligiuri von Schalke 04 und Timo Werner von RB Leipzig konnte sich „MegaBit“ auch Werders Jiri Pavlenka sichern.

Das Video zu „MegaBits“ Playerpicks: