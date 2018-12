„MegaBit“ und „MoAuba“ in der K.o.-Runde

Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous spielen beim PGL Fifa 19 Cup in Bukarest in der K.o.-Runde. Die Spiele der E-Sport-Cracks von Werder bei dem topbesetzten Turnier gibt es im Livestream.

Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous spielen an diesem Wochenende beim international topbesetzten PGL Fifa 19 Cup in Bukarest mit. Die K.o.-Runde haben die beiden Werder-E-Sportler am Sonnabend knapp erreicht. An diesem Sonntag geht es nun im Viertelfinale weiter. „MoAuba“, der auf der Playstation 4 zockt, trifft dabei auf den Vize-Weltmeister Stefano Pinna (PSV Eindhoven). Auch für „MegaBit“ wird es nicht einfach. Er bekommt es im Viertelfinale in einem deutsch-deutschen Duell mit Tim Latka von Schalke 04 zu tun.

Hier hat „MegaBit“ die K.o.-Runden-Partien getwittert:

Das Bracket für die KO-Runde! Es kommt zum deutschen Duell mit @timlatka pic.twitter.com/3hs9bZqPhn — Michael Bittner (@MegaBit98) 8. Dezember 2018

Hier gibt es die Spiele des PGL Fifa 19 Cups im Livestream: