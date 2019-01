„MegaBit“ und „MoAuba“ fliegen in die USA

Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous präsentieren sich weiter in Topform. Die beiden Werder-E-Sportler konnten sich für das nächste große Turnier qualifizieren.

Es läuft derzeit blendend für Werders E-Sport-Cracks. Sowohl Michael „MegaBit“ Bittner als auch Mohammed „MoAuba“ Harkous haben sich für den vierten FUT-Champions-Cup qualifiziert – und reisen somit im kommenden Februar in die USA. Dort steigt nämlich das internationale Topturnier. Der genaue Zeitplan sowie der Austragungsort stehen noch nicht fest.

„MegaBit“ holte in der Gruppenphase der Qualifikation zunächst fünf Siege und zwei Niederlagen, ehe er sich in der K.-o.-Phase gegen „MMayo“ mit 2:0 durchsetzte (Hinspiel: 6:4, Rückspiel: 5:3). „MoAuba“ gewann in der Gruppenphase acht Partien, nur einmal musste er sich geschlagen geben. Danach sicherte er sich durch ein 2:0 (5:1, 3:2) gegen „Lostinthewavez“ das Ticket für den vierten FUT-Champions-Cup.