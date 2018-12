„MegaBit“ und „MoAuba“ erreichen nächste Runde

Erfolgreicher erster Tag für Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous beim PGL Fifa 19 Cup in Bukarest: Die E-Sport-Cracks von Werder haben bei dem topbesetzten Turnier die K.-o.-Runde erreicht.

Werders E-Sportler Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous haben beim PGL Fifa 19 Cup in Bukarest das Ticket für die nächste Runde gebucht. Beide mussten in den Gruppenspielen ganz schön zittern. Erst in ihren letzten Partien machten sie den Einzug in die K.-o.-Runde klar. Zuvor hatten beide jeweils zweimal gewonnen und zweimal verloren. Am Sonntag geht es dann für „MegaBit“ und „MoAuba“ bei dem international topbesetzten Turnier weiter. Auf „MoAuba“ wartet dabei im Viertelfinale ein dicker Brocken – er trifft auf den Weltmeister Stefano Pinna (PSV Eindhoven).

3-2! KO-Phase erreicht

Ich bin körperlich völlig am Ende.. hoffentlich geht es mir morgen etwas besser, dann wird angegriffen! pic.twitter.com/slxCTjFjLH — Michael Bittner (@MegaBit98) 8. Dezember 2018

Ps4 Viertelfinale gegen Ps4 Weltmeister @stefanopinna97

Wird ein heftiges Spiel , letztes Spiel war ein 7:6 für ihn im Halbfinale der WM Freue mich — Mo (@MoAuba) 8. Dezember 2018

Je 16 Spieler starten an diesem Wochenende an der Xbox und an der Playstation 4 beim PGL Fifa 19 Cup, darunter einige der besten Gamer der Welt wie „Msdossary“. „MoAuba“ wird dort an der Playstation 4 zocken. „MegaBit“, der an beiden Geräten spielen kann, wird nur am Xbox-Turnier teilnehmen. Die Gewinner der beiden Turniere bekommen jeweils 12.000 Dollar.

„MegaBit“ teilte seinen Followern über Twitter vor dem Turnierstart mit, dass er sich gesundheitlich nicht im besten Zustand befindet. Er habe Probleme mit dem Kreislauf, schrieb er. „MegaBit“ zeigte sich aber kämpferisch.

Ich bin leider nicht rechtzeitig fit geworden, insbesondere mein Kreislauf bereitet mir Sorgen und Probleme. Darunter leidet die Konzentrationsfähigkeit... aber egal, das Turnier kennt keine Ausreden, nur die Leistung zählt

Bin gespannt, ich halte alles für möglich — Michael Bittner (@MegaBit98) December 8, 2018

