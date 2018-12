MegaBit startet stark in die K.o.-Phase

Die beiden Werder-E-Sportler Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous stehen beim „Gfinity“ Champions Cup in London in der K.o.-Runde. Der Streaming-Dienst „Twitch“ überträgt live.

Nachdem Michael „MegaBit“ Bittner die Vorrunde des FIFA 19 „Gfinity“ Champion Cups in London mit einer Bilanz von sechs Siegen und einer Niederlage als Gruppensieger beendet hat, startete er am Freitag in die K.o.-Runde.

Und dort begann er bärenstark: Gegen „M Mino7x“ setzte er sich mit 11:5 (Hin- und Rückspiel) durch. Dadurch zog er ins Viertelfinale ein.

Mohammed „MoAuba“ Harkous, der auf der Playstation 4 spielt, muss sich noch einen Tag gedulden. Anders als die X-Box-Fraktion, zu der auch „MegaBit“ gehört, starten die Playstation-Spieler erst am Samstag in die entscheidende Phase des Turniers.

Der Livestream des Champions Cup: