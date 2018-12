„MegaBit“ ärgert sich über Ausscheiden

Beim „Gfinity“ Champions Cup in London musste sich Michael „MegaBit“ Bittner im Viertelfinale knapp geschlagen geben. Der Werder-E-Sportler ärgerte sich bei Twitter darüber.

Michael "MegaBit" Bittner ist beim "Fifa 19 "Gfinity" Champion Cup in London im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen "1TheRoyal" verlor er die erste Partie mit 0:3. In der zweiten Partie konnte der Werder-E-Sportler mit 4:2 gewinnen. Das reichte jedoch nicht mehr. Zusammengerechnet unterlag er damit 4:5. Bei Twitter ärgerte sich "MegaBit" über seine Leistung.

Ich scheide im Viertelfinale nach einem 4:5 (0:3, 4:2) gegen @1TheRoyal aus! Im 1. Spiel hab ich sowas von unnötig schnell gespielt und im Rückspiel mache ich nach meinem Comeback einen Riesenfehler.. mal wieder selber Schuld #FIFAeWorldCup pic.twitter.com/ds7HDX0Nex — Michael Bittner (@MegaBit98) 14. Dezember 2018

Zuvor hatte „MegaBit“ am Donnerstag die Vorrunde mit einer Bilanz von sechs Siegen und einer Niederlage als Gruppensieger beendet hatte. Am Freitag startete er in die K.o.-Runde, wo er „M Mino7x“ mit 11:5 (Hin- und Rückspiel) bezwang und ins Viertelfinale einzog.

Mohammed „MoAuba“ Harkous, der auf der Playstation 4 spielt, muss sich noch etwas gedulden. Anders als die X-Box-Fraktion, zu der auch „MegaBit“ zählt, starten die Playstation-Spieler erst an diesem Sonnabend in die entscheidende Phase des Turniers.