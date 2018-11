Meïté kein Delaney-Ersatz

Thomas Delaney möchte Werder verlassen. Der Däne müsste zweifellos mit einem guten Spieler ersetzt werden. Zuletzt fiel der Name Soualiho Meïté – eine heiße Spur ist der Franzose jedoch nicht.

Was passiert, wenn Thomas Delaney Werder im Sommer verlässt? Dann müsste zwingend Ersatz her, keine Frage. Da die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels mittlerweile groß ist, dürfte Frank Baumann auf diesen Fall vorbereitet sein. Die französische Zeitung "L'Equipe" spekuliert mit Soualiho Meïté, derzeit vom AS Monaco an Girondins Bordeaux verliehen. In Monaco steht der defensive Mittelfeldspieler noch bis 2022 unter Vertrag. Nach einer starken Saison soll er ins Visier von Werder als auch Crystal Palace gerückt sein. "Wir kennen ihn", sagt Frank Baumann. "Er steht aber nicht ganz oben auf unserer Liste." Im Branchen-Sprech bedeutet das, dass Meïté keine Rolle in den Plänen des Sportchefs spielt.