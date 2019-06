Mbom vor Drittliga-Leihe?

Leihgeschäfte sind en vogue in Bremen: Wie die „Deichstube“ meldet, ist wohl auch für Mittelfeld-Talent Jean-Manuel Mbom ein Zwischenschritt angedacht.

Gehen die Bremer Leih-Festspiele weiter? Nach Jan-Niklas Beste, Thore Jacobsen, Ole Käuper, Romano Schmid, Niklas Schmidt und Michael Zetterer stehen offenbar auch bei Jean-Manuel Mbom die Zeichen auf einen Wechsel auf Zeit. Wie die „Deichstube“ meldet, soll der 19 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler in den nächsten Tagen an einen Drittligisten verliehen werden. Mboms Vertrag an der Weser läuft noch bis 2021. In der vergangenen Saison kam der Youngster zu 23 Einsätzen bei der U23 in der Regionalliga Nord und saß einmal auf der Bank der Profis.

