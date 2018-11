Mbom leitet Testspielsieg ein

Mit den Werder-Talenten Manuel Mbom, Julian Rieckmann und David Philipp gelang der deutschen U19-Nationalmannschaft ein 2:1-Testerfolg gegen die Slowakei. Besonders Mbom konnte sich dabei auszeichnen.

Jean-Manuel Mbom wird nicht nur bei Werder hoch geschätzt, auch in der U19-Nationalmannschaft gehört der Mittelfeldspieler zum Stammpersonal: Mit Mbom in der Startelf holte die DFB-Elf im Test gegen die Slowakei einen 2:1-Erfolg. Die Partie in Rüsselsheim startete dabei bereits mit einigen Vorteilen für die Elf von Guido Streichsbier – folgerichtig gelang Nicolas Kühn aus der Jugend von Ajax Amsterdam in der 29. Minute der Treffer zum 1:0 für die deutsche Auswahl.

Auch Mbom selbst hatte noch vor der Pause gute Szenen, scheiterte in der 45. Minute etwa nur an der Latte. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff legte der Bremer dann den zweiten deutschen Treffer auf: Mbom spielte Augsburgs Maurice Malone frei, der dem slowakischen Keeper Alex Fojticek keine Chance ließ.

Zu diesem Zeitpunkt stand bereits der zweite Bremer auf dem Platz: Julian Rieckmann war zur Pause für Fürths Maximilian Bauer in die Partie gekommen. Auch Offensiv-Allrounder David Philipp, der Mbom in der 67. Minute ersetzen durfte, kam in einem Spiel mit insgesamt acht Wechseln auf deutscher Seite noch zu Einsatzminuten. In der 77. Minute setzte David Strelec mit seinem Anschlusstreffer den Schlusspunkt in einer zum Ende hin etwas zerfahrenen Testpartie.