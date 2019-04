Mbom bringt U23 auf die Siegerstraße

Im Duell der Nachwuchsteams setzte sich Werders U23 gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 mit 2:0 durch. Wegbereiter des Erfolgs war ein Distanzschuss von Manuel Mbom.

Was die Werder-Profis können, das schafft die U23 schon lange: Auch das Team von Sven Hübscher bleibt im Kalenderjahr 2019 weiter ungeschlagen. Zum 29. Spieltag der Regionalliga Nord gelang den Grün-Weißen ein 2:0-Erfolg über die U23 von Hannover 96. Während Werder aufgrund der drei gewonnenen Punkte am SC Weiche Flensburg vorbei auf den dritten Tabellenplatz kletterte, verblieben die Niedersachsen vorerst auf Rang sechs.

In Abwesenheit des verletzten Stürmers Jonah Osabutey sowie ohne Innenverteidiger Julian Rieckmann musste sich die Hübscher-Elf zunächst neu sortieren: Isaiah Young rückte vom Flügel ins Sturmzentrum, Kevin Schumacher übernahm Youngs Rolle auf der linken Außenbahn. Auf der rechten Seite startete Boubacar Barry. Im Mittelfeld half Thore Jacobsen neben Fridolin Wagner und Manuel Mbom aus, in der Defensive fügte sich Kapitän Christian Groß neben Jan-Niklas Beste, Jannes Vollert und Joshua Bitter in die Viererkette. Im Tor verdrängte Luca Plogmann Eduardo dos Santos Haesler.

Gegen unkonzentriert auftretende Hannoveraner übernahm Werder früh das Kommando: In der fünften Minute versuchte Mbom erstmals, Wagner hinter die Abwehr der 96er zu schicken, doch Hannovers Torhüter Leo Weinkauf, selbst einst in der Werder-Jugend ausgebildet, hatte den Braten gerochen. Auch in der elften Spielminute war ein Ex-Werderaner zur Stelle: Christian Schulz, mit 36 Jahren kurz vor dem Ende seiner aktiven Karriere, konnte ein Zuspiel auf Schumacher klären.

Werder mit den besseren Chancen

Werder näherte sich dem Tor der Gäste nun nach und nach an: Erst war es Young, der in der elften Minute erst zu schwach abschloss, in der 15. Minute nach einem schönen Chipball Wagners allerdings Weinkauf erstmals prüfte. Auf der Gegenseite sorgte lediglich Hannovers Top-Torschütze Benjamin Hadzic einmal für Gefahr, doch seine Schuss in der 25. Minute verfehlte das Tor der Bremer knapp. Und so waren es die Werderaner, die in der 33. Minute die verdiente Führung bejubelten: Ein abgefälschter Weitschuss von Manuel Mbom stellte die Weichen für den Erfolg. Für den 19-Jährigen war es der erste Pflichtspieltreffer im Herrenfußball.

Eine Reaktion der Gäste blieb aus. Stattdessen hatte Schumacher eine Minute später bereits den nächsten Treffer auf dem Fuß, Boubacar Barry zielte nach feinem Zuspiel von Wagner in der 41. Minute genauer und verdoppelte die Bremer Führung mit seinem zweiten Saisontor. Mit einem verdienten Zwischenstand von 2:0 ging es für den Werder-Nachwuchs in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel veränderten sich die Kräfteverhältnisse nicht grundsätzlich, aber Werder begann bereits damit, die Kräfte ein wenig zu schonen. Das nahm den Druck von der Hannoveraner Defensive, aber es brachte die Bremer nicht ernsthaft in Bedrängnis. Ein harmloser Seitfallzieher von Valdrim Mustafa (59.), ein Versuch von Yousef Emghames aus 18 Metern, den Plogmann parierte (72.) – mehr kam nicht mehr von den Gästen, die zu keiner Zeit den Eindruck machten, die Partie noch drehen zu können. Stattdessen hatte der Werder-Nachwuchs nach einem Ausrutscher von Schulz in der 65. Minute die große Chance, auf 3:0 zu erhöhen, aber der von Wagner freigespielte Schumacher setzte den Ball über das Tor.

Hübscher zufrieden, Mbom bescheiden

Entsprechend übte Coach Hübscher im Anschluss lediglich an der Chancenverwertung seiner Mannschaft Kritik: „Ich hätte mir noch gewünscht, dass wir das Spiel mit dem dritten Treffer endgültig entscheiden“, erklärte der 40-Jährige. „Das hätte die Partie noch ein wenig einfacher gemacht.“ Insgesamt habe Hannover aber kaum Zugriff gehabt, gerade die erste Halbzeit sie aus Bremer Sicht überzeugend gewesen: „Wir können mit der Leistung heute sehr zufrieden sein.“ Zufrieden zeigte sich auch Tor-Debütant Mbom. „Insgesamt haben wir als Team aus meiner Sicht eine sehr gute Leistung gezeigt“, betonte der Youngster. „Ich freue mich natürlich, dass ich einen Treffer beisteuern konnte.“