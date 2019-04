Maximilian Eggestein bleibt Werderaner!

Jetzt ist es fix: Nach der Vertragsverlängerung von Johannes Eggestein hat sich auch dessen älterer Bruder Maximilian für Werder entschieden. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Maximilian und Johannes Eggestein haben ein starkes Zeichen für den Saison-Endspurt und Werders Zukunft gesetzt. Beide Brüder haben ihre Verträge bei den Grün-Weißen verlängert. Am Montag hatte Werder zunächst bekannt gegeben, dass Johannes Eggestein bleibt. Am Mittwoch folgte dann via Twitter ein launiges Video, das eindeutig auf die Vertragsverlängerung von Maximilian Eggestein hindeutet. Wenig später gab es die offizielle Bestätigung.

Dieser Deal ist ein echter Coup für die Bremer. Der Mittelfeldspieler hatte das Interesse von mehreren Top-Klubs geweckt – unter anderem von Borussia Dortmund. Der 22-Jährige, der bei Werder zu einem absoluten Leistungsträger avanciert und eigentlich unverzichtbar ist, stand zwar noch bis 2020 unter Vertrag, theoretisch hätten sich die Bremer aber somit schon jetzt Gedanken machen müssen, ob sie den älteren Eggestein-Bruder für ein entsprechend hohes, weil letztmögliches Angebot ziehen lassen. Solche Gedankenspiele sind nun aber vom Tisch.

Maximilian Eggestein kommt in der laufenden Saison bisher auf 32 Pflichtspieleinsätze für Werder, er erzielte dabei sechs Treffer und bereitete fünf weitere vor. Kürzlich wurde der Mittelfeldspieler, der seit 2013 für Werder spielt, erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert.