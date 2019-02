Maximilian Eggestein beim BVB im Fokus

Mit seinen Leistungen hat Maximilian Eggestein längst Top-Vereine auf sich aufmerksam gemacht. Im Sommer könnte nun Borussia Dortmund versuchen, den Bremer zu verpflichten. Das berichtet die „Sport Bild“.

Ein Werder-Mittelfeld ohne Maximilian Eggestein ist derzeit nur schwer vorstellbar. Der 22-Jährige ist mit fünf Toren und einer Vorlage nach Max Kruse der beste Scorer der Bremer und absolut gesetzt. Nun soll Borussia Dortmund ein Auge auf den älteren der Eggestein-Brüder geworfen haben. Laut „Sport Bild“ ist der BVB an einem Sommertransfer interessiert.

Eggesteins Vertrag bei Werder läuft noch bis 2020, eine Verlängerung will der Verein unbedingt. Auch Eggestein liebäugelt mit einer Verlängerung, will eine Zusage über einen längerfristigen Verbleib aber von der sportlichen Entwicklung der Bremer abhängig machen. Einer der Gründe, warum beide Parteien bislang keinen Vollzug vermelden konnten.

Das Problem ist: Sollte Eggestein seinen Vertrag nicht verlängern wollen, müsste ihn Werder noch im Sommer verkaufen, um eine Ablöse zu generieren. Laut „Transfermarkt.de“ wird der derzeitige Marktwert des U21-Nationalspielers auf 20 Millionen Euro taxiert.

Harte Konkurrenz in Dortmund

Beim BVB würde Eggestein sicherlich auf härtere Konkurrenz im Mittelfeld stoßen als bei Werder. Schließlich spielen bei dem Champions-League-Teilnehmer unter anderem Axel Witsel oder Thomas Delaney. Dennoch traut ihm Nuri Sahin, früher selber BVB-Spieler, den Schritt zu einem Top-Verein zu. "Ich wusste, dass er ein guter Fußballer ist. Ich wusste aber nicht, dass er so gut ist. Ich bin ein großer Fan von ihm. Er bringt Körperlichkeit mit, ist sehr gut am Ball, torgefährlich, kann wehtun, bringt alles mit. Das

Potenzial, sich durchzusetzen, hat er allemal", wird Sahin in der "Sport Bild" zitiert.

Eggestein ist nicht der einzige deutsche Nachwuchsspieler, für den sich der BVB interessieren soll. Auch Philipp Max (FC Augsburg) und Timo Werner sollen auf der Liste der Borussen stehen.

Den ganzen Artikel gibt es in der aktuellen Ausgabe der „Sport Bild“.