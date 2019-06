„Maxi ist sehr wichtig für diese U21“

Dieter Eilts war nach seiner Spielerkarriere selbst Trainer der deutschen U21. Für Mein Werder schaut er genau hin, wie sich die Bremer Profis bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino schlagen.

Wenn man die drei Gruppenspiele unserer U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft als Gesamtes betrachtet, ist das Team ganz klar verdient ins Halbfinale eingezogen und hat sich damit auch für Olympia qualifiziert – was eine ganz tolle Sache ist.

Beim 1:1 gegen Österreich ist unsere Mannschaft auf ein Team, getroffen, das sich von allen Gegnern bisher sicherlich am besten auf das deutsche Spiel eingestellt hatte. Die Österreicher haben sehr kompakt gespielt und waren sehr eng dran an den Gegenspielern, sehr aggressiv im Zweikampf. Darüber hinaus haben sie selbst immer wieder versucht, nach vorne zu spielen und wählten vor allem dann den langen Ball nach vorne, wenn sie etwas unter Druck gerieten. Diese langen Bälle hatten die deutschen im Spiel gegen Serbien noch wunderbar unterbinden können, dazu sind sie diesmal nicht häufig gekommen, wodurch sich Österreich immer wieder befreien konnte.

Es lag nicht allein am Sturm-Riesen

Das lag nicht allein an der Größe des Zwei-Meter-Riesen Sasa Kalajdzic im Sturmzentrum, denn er wurde ja auch flach angespielt und konnte sich mit seinem Körper sehr gut durchsetzen. Ein Problem war, dass wir diesmal nicht so viel Druck auf den Ballführenden ausüben konnten. Wir haben einfach nicht so kompakt gespielt wie gegen Serbien, wo ich mich an Situationen erinnere, in denen Jonathan Tah im Forechecking auf der Höhe von Maximilian Eggestein Bälle abgefangen hat. Das war gegen die Österreicher nicht möglich.

Aber: Unsere Spieler machen gerade einen Entwicklungsprozess durch, und da hilft ein solches Spiel, wo sie ein paar Schwierigkeiten hatten und dennoch die Partie mit dem 1:1 und dem Halbfinaleinzug erfolgreich gestalten konnten.

Als Achter gefällt mir Maxi besser

Der Bremer Maximilian Eggestein war diesmal nicht ganz so pass- und ballsicher wie in den Spielen zuvor, das lag aber auch am Druck der Österreicher auf den ballführenden Spieler und daran, dass es diesmal nicht ganz so viele Anspielstationen für ihn gab. Insgesamt ist er aber ein sehr wichtiger Spieler für diese U21, der dafür sorgen soll, dass die Mannschaft insgesamt kompakt und eng steht. Dafür konnte er gegen die Österreicher mehr Zweikämpfe führen als gegen die Serben, er musste mehr mit dem Körper arbeiten, um sich zu behaupten. Wobei Maximilian insgesamt eigentlich immer eine sehr gute Körpersprache hat.

Diese Rolle als alleiniger Sechser, die er beim DFB spielt, kann er ähnlich auch bei Werder einnehmen. Mir persönlich gefällt Maxi besser, wenn er auf der Acht spielt, weil er sich dort sehr viel aktiver einbringen kann, zum Beispiel mit seinen Läufen hinter die Abwehr. Er wird auf dieser Position auch torgefährlicher, wenn er sich zwischen den gegnerischen Reihen anbietet, wunderbar aufdreht und Tempo aufnimmt. Dann kommt er entweder selbst zum Abschluss oder kann den Ball in die Tiefe spielen. Er bringt alle diese Qualitäten mit, und die kann er als Achter besser einsetzen.

Friedl machte es überzeugend

Marco Friedl spielte gegen Deutschland als Rechtsverteidiger. Es gibt ja zwei Bremer Friedl, den einen von der 2:6-Niederlage gegen Leverkusen, den anderen aus den Spielen gegen Schalke und Dortmund, wo er mir ausgesprochen gut gefiel. Auch jetzt gegen Deutschland machte er es sehr gut, auch wenn er selbst wohl sagen würde, dass es seine ungeliebte Seite ist. Defensiv stand er gut, in der Offensive versuchte er Akzente zu setzen, durch Flanken, einen guten Distanzschuss und Pässe in den Strafraum. Er war für mich auffällig und überzeugend.

Keine Diskussion: Das war Elfmeter!

Viel wurde über die Szene diskutiert, die zum Elfmeter und damit zum Ausgleich für Österreich führte. Ein Foul von Alexander Nübel beim Versuch, den Ball aus der Luft zu holen? Ich sage: ja. Ein klares Foul. Die Torhüter genießen immer noch einen gewissen Schutz, gerade im Fünfmeterraum. Dann muss man aber auch die Stürmer schützen, wenn der Torwart rauskommt. Für mich war es deshalb ohne jede Diskussion ein klarer Elfmeter.

Zurück zu unserer deutschen Mannschaft: Sie kann bei der EM den Titel holen. Sie besitzt die dafür nötige Qualität, und auch mit Blick auf die anderen Mannschaften muss man sagen, dass noch kein Team bei diesem Turnier immer am Limit gespielt hat. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir Europameister werden können, wenn wir in den entscheidenden Momenten das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite haben. Glück, wie es auch Luca Waldschmidt bei seinem Traumtor zum 1:0 gegen Österreich hatte. Ich denke, er wollte erst abspielen. Als das nicht ging, schoss er einfach dieses Traumtor in den Winkel.