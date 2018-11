„Maxi ist für den Erfolg in Bremen mitverantwortlich“

Maximilian Eggestein überzeugte beim 3:0-Erfolg der deutschen U21 am Donnerstag gegen Israel. Trainer Stefan Kuntz findet für Eggesteins Entwicklung lobende Worte.

Wer Maximilian Eggesteins Aufstieg zum Bundesliga-Stammspieler nachzeichnen möchte, sieht zuerst den hochtalentierten Jugendspieler, der bereits mit 17 Jahren in Deutschlands Fußball-Oberhaus hineinschnuppern durfte. Bei genauerer Betrachtung hat Eggesteins positive Entwicklung aber auch viel damit zu tun, dass Werders Mittelfeldtalent sich mit viel Fleiß und Ehrgeiz den Platz im zentralen Mittelfeld verdient hat – bei Werder wie in der U21-Nationalmannschaft.

Deren Nationaltrainer Stefan Kuntz hob nach dem 3:0-Sieg gegen die U21 Israels, bei der Eggestein eine starke Leistung zeigte und den Elfmeter zum 3:0 herausholen konnte, die Entwicklung des 21-Jährigen lobend hervor. „Maxi ist für den aktuellen Erfolg in Bremen mitverantwortlich“, betonte Kuntz auf „DFB.de“. Tatsächlich ist Eggestein unter Florian Kohfeldt als rechter Achter gesetzt, selbst Führungsspieler wie Zlatko Junuzovic oder Thomas Delaney müssen im Zweifel eher auf der Bank Platz nehmen als Werders Eigengewächs. So sammelt der laufstarke Eggestein Einsatzminute um Einsatzminute, Kilometer um Kilometer. „Das tut ihm gut und im Umkehrschluss auch uns“, so Kuntz.

Eggestein hofft auf Heim-EM

Cleverness und Einsatzbereitschaft machen Eggestein nicht nur auf Vereinsebene zu einem ungemein flexiblen Spieler. „Er paart taktische Disziplin mit einem guten Instinkt für die Räume und das Anlaufen des Gegners“, beschreibt Kuntz die Vorzüge des „Dauerläufers“. Auch Eggestein selbst genießt die Zeit bei der U21. „Es ist ein Privileg für sein Land zu spielen und außerdem eine super Abwechslung zum Bundesliga-Alltag“, erklärt Werders derzeit einziger U21-Nationalspieler – und blickt bereits auf ein mögliches Ziel für die ferne Zukunft. „Wenn die EM 2024 nach Deutschland käme, wäre das natürlich etwas ganz Besonderes“, wagt Eggestein, dessen erstes bewusst verfolgtes Fußball-Großereignis die WM im eigenen Land 2006 war, den Ausblick. 2024 wäre Eggestein 27 Jahre alt – im besten Fußballeralter also. Nicht auszuschließen, dass bis dahin auch die A-Nationalmannschaft auf Eggestein aufmerksam geworden sein könnte.