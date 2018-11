„Max Kruse stresst mich am meisten“

Florian Kohfeldt hat auf einer Podiumsdiskussion der Uni Bremen über Max Kruse gesprochen. Dieser bereite ihm unter anderem wegen falscher Ernährung viel Stress, zitiert „Buten un binnen“ Werders Trainer.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt war am Montag bei einer Podiumsdiskussion der Universität Bremen zu Gast. Passend zum Thema „Stress im Studium oder schönes Campusleben?“ wurde Kohfeldt gefragt, welcher der aktuellen Werder-Spieler ihm denn besonders viel Stress bereiten würde. Die Antwort fiel eindeutig aus: „Max Kruse stresst mich definitiv am meisten, aber auch sehr positiv, denn ich wachse an Max und ich hoffe, dass er auch ein Stück an mir wächst“, zitiert „Buten un binnen“ den Cheftrainer.

Kohfeldt betonte demnach, dass Kruse nicht so sei, wie man es erwarten würde. Der Kapitän mache oft Dinge, bei denen man hinterher sagen müsse: „Okay, damit musst du jetzt umgehen können.“ Allerdings befürworte Werders Trainer Eigenschaften, die nicht unbedingt der Norm entsprechen. Denn wenn „du immer Dienst nach Vorschrift machst, dann wirst du dich aus meiner Sicht nie entwickeln", sagte er in Bezug auf Kruse.

Kohfeldt spricht über Kruses Ernährung

Wo Kruse sich traditionell eher nicht den Vorschriften entsprechend verhalte, sei das Thema Ernährung. Kohfeldt dazu: "Sonntagmorgen nach dem Spiel: Zwanzig Mann essen die gesunden Sachen und einer sitzt da und isst etwas, mit der die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mal geworben hat. Max hat sein eigenes Fach für so etwas.“ Dies sei aber ein Thema, so Kohfeldt, bei dem man als Trainer auch mal wegschauen müsse – gerade bei Spielern, die besondere Leistungen bringen.

2013 hatte Kohfeldt an der Universität Bremen sein Masterstudium in Sport- und Gesundheitswissenschaften abgeschlossen. Dies war der Hauptgrund, warum er der Einladung als Stargast der Podiumsdiskussion gefolgt war.

